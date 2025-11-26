¿Por qué expulsaron a “El Puma” de un vuelo “como un delincuente”?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, “El Puma”, denunció este martes que fue “humillado” durante un vuelo en American Airlines, donde -según narró- fue retirado de la aeronave tras un incidente con miembros de la tripulación.

"Me echaron como un delincuente. Toda mi vida he luchado por tratar a la gente bien, no porque tenga la necesidad, sino porque yo soy así. Me sentí humillado", expresó en un video difundido en sus redes sociales.

Rodríguez explicó que venía de ofrecer un concierto en Quito (Ecuador) y que llevaba más de 24 horas sin dormir. Señaló que todo comenzó cuando colocó bajo el asiento delantero un bolso con medicamentos, algo no permitido en los asientos de primera fila.

"Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas. Se que en el primer asiento uno no puede llevar nada. Meto ese bolso debajo del asiento. Llega el jefe de cabina de los asistentes de vuelo que se llama Ángel Coronado y me dice que no puede estar ahí", explicó el artista.

El artista dijo que accedió a ponerlo en la parte superior, pero admitió haber comentado que el asistente de vuelo era “un poco tonto”, algo que fue escuchado por otra miembro de la tripulación, quien habría advertido que informaría al capitán para decidir si continuaba en el avión.

"Voy y les pido disculpas si en algo les falté, si en algo ofendí. Tres veces les pedí disculpas. Me humillé. Les digo: créanme que me están haciendo mucho daño si me hacen esto. Estoy sin dormir, estoy muy cansado", relató.

Rodríguez aseguró que, aun así, fue retirado del vuelo. Señaló que lleva seis décadas utilizando esa aerolínea y lamentó el trato recibido.

Hasta el momento, la entidad no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el incidente.