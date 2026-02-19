¿Quiénes cantarán hoy en Premios Lo Nuestro 2026?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Kaseya Center de Miami se vestirá de gala este jueves al recibir a decenas de artistas en Premios Lo Nuestro 2026.

Esta edición promete ser inolvidable no solo por sus nominados, sino por el derroche de talento que están pautados hacer un show sobre el escenario.

El tema de este año, “Honrando lo que Somos”, “honrará el orgullo de nuestras raíces y la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras, rindiendo homenaje a nuestras raíces, nuestra esencia y la identidad cultural que nos define”, según un comunicado de prensa.

Artistas principales confirmados para actuar según el portal :

Arthur Hanlon

Café Quijano

Carín León

Carlos Vives

Codiciado

Cristian Castro

Eladio Carrión

Elena Rose

Gangsta

Gente de Zona

Gloria Trevi

Ha*Ash

J Balvin

Jay Wheeler

Jhayco

Kany García

Kapo

Kybba

Maluma

Mar

Marc Anthony

María Becerra

María José

Matisse

Mau y Ricky

Melody

Mora

Nathy Peluso

Prince Royce

Rawayana

Romeo Santos

Ryan Castro

Santos Bravos

Sebastián Yatra

Sech

Silvestre Dangond

Sofía Reyes

Thalía

Tokischa

Xavi

Yami Safdie

Más sobre el evento

La cobertura inicia con la tradicional alfombra magenta, bajo el especial Noche de Estrellas, a partir de las 6:00 p.m. (hora del Este) / 5:00 p.m. (hora del Centro).

Este segmento podrá verse en Unimás y en la plataforma de streaming ViX, con entrevistas y desfiles de los artistas nominados y presentadores.

Se realizará más de 40 categorías en competencia, actuaciones en vivo y la entrega de premios especiales a figuras de gran trayectoria.