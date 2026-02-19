Más de 30 actuaciones
¿Quiénes cantarán hoy en Premios Lo Nuestro 2026?
La cobertura inicia con la tradicional alfombra magenta, bajo el especial Noche de Estrellas, a partir de las 6:00 p.m
El Kaseya Center de Miami se vestirá de gala este jueves al recibir a decenas de artistas en Premios Lo Nuestro 2026.
Esta edición promete ser inolvidable no solo por sus nominados, sino por el derroche de talento que están pautados hacer un show sobre el escenario.
El tema de este año, “Honrando lo que Somos”, “honrará el orgullo de nuestras raíces y la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras, rindiendo homenaje a nuestras raíces, nuestra esencia y la identidad cultural que nos define”, según un comunicado de prensa.
Alegría
Esta noche RD destaca en Premio Lo Nuestro
Alexandra Santana
Artistas principales confirmados para actuar según el portal :
Arthur Hanlon
Café Quijano
Carín León
Carlos Vives
Codiciado
Cristian Castro
Eladio Carrión
Elena Rose
Gangsta
Gente de Zona
Gloria Trevi
Ha*Ash
J Balvin
Jay Wheeler
Jhayco
Kany García
Kapo
Kybba
Maluma
Mar
Marc Anthony
María Becerra
María José
Matisse
Mau y Ricky
Melody
Mora
Nathy Peluso
Prince Royce
Rawayana
Romeo Santos
Ryan Castro
Santos Bravos
Sebastián Yatra
Sech
Silvestre Dangond
Sofía Reyes
Thalía
Tokischa
Xavi
Yami Safdie
Más sobre el evento
La cobertura inicia con la tradicional alfombra magenta, bajo el especial Noche de Estrellas, a partir de las 6:00 p.m. (hora del Este) / 5:00 p.m. (hora del Centro).
Este segmento podrá verse en Unimás y en la plataforma de streaming ViX, con entrevistas y desfiles de los artistas nominados y presentadores.
Se realizará más de 40 categorías en competencia, actuaciones en vivo y la entrega de premios especiales a figuras de gran trayectoria.