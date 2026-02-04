Reacciones, inconformidades y emociones al rojo vivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) dio a conocer este martes la lista oficial de nominados a los Premios Soberano 2026, el máximo galardón del arte y el entretenimiento dominicano, que reconoce lo más destacado de la música, la televisión y la producción artística nacional durante el último año.

La gala de los premios se celebrará el miércoles 18 de marzo, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

Agradecimiento

Sin embargo, como cada año, el anuncio de la lista oficial de los nominados, las redes sociales se convirtieron en el principal escenario donde artistas, comunicadores y seguidores expresaron alegría y agradecimiento por ser tomados en cuenta.

Tal es el caso de Dalvin la Melodía, Ebenezer y Martha Candela, quienes usaron sus plataformas para dar a conocer su emoción.

Así como también Yubelkis Peralta, Rosmery Herrand, Jenny Blanco, entre otros.

El pataleo

Mientras algunos nominados celebraron con mensajes cargados de emoción y gratitud por el reconocimiento a su trabajo, otros no ocultaron su descontento por las ausencias que consideran injustificadas.

Comentarios directos, reflexiones profundas y hasta reclamos públicos han marcado el pulso de esta edición.

El público, fiel termómetro del espectáculo, también ha tomado partido, defendiendo a sus favoritos y generando intensas conversaciones en la caja de comentarios de las distintas redes sociales.

Más sobre el evento

Irving Alberti y Georgina Duluc serán los presentadores oficiales de Premios Soberano 2026

Los presentadores oficiales del evento serán Georgina Duluc e Irving Alberti. La difusión a nivel nacional se llevará a cabo por Color Visión, Canal 9, además de varias plataformas digitales. En Estados Unidos, la transmisión será posible a través de Univisión y la plataforma ViX

La alfombra roja del evento, que será producido por César Suárez Jr., será conducida por los animadores Amara La Negra y Jossell Hernández, e iniciará a las 7:00 de la noche.