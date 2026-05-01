Ricardo Arjona contempla la idea de llevarse a fánatico dominicano a Argentina

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¿Te imaginas ir cantando a todo pulmón en tu carro y que una artista te grabe y te acerque a tu cantante favorito?.

Esto le pasó a un dominicano, quien ya fue localizado por Ricardo Arjona y hasta sugirió la posibilidad de invitarlo a su próxima presentación en Argentina.

El cantautor guatemalteco confirmó a través de sus redes sociales que ya está en contacto con el conductor dominicano que se volvió viral mientras interpretaba el tema «Historia de taxi» por las calles de esta capital.

Luego de ver la fílmica, el artista, había solicitado ayuda para identificar al fanático.

Se recuerda que fue la cantante y compositora venezolana Elena Rose fue la que grabó el momento épico y lo compartió en sus historias de Instagram.

Tras el impacto del clip en plataformas digitales, Arjona publicó en sus historias de Instagram: «@elenarose lo encontró. ¿Y si lo invitamos a Argentina?».