Rober G estrena “Piel Canela”, una propuesta sensual del género urbano

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El artista venezolano Rober G presenta su nuevo sencillo “Piel Canela”, una propuesta musical que combina el R&B de corte sensual con sonidos urbanos contemporáneos, destacándose por una estética elegante y una identidad sonora en evolución.

El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube, donde comienza a generar interacción entre los usuarios y a posicionarse dentro del panorama emergente del género urbano.

La producción, caracterizada por una línea melódica envolvente y una ejecución cuidada, forma parte de la estrategia de expansión del artista en el mercado latino, con especial enfoque en la República Dominicana como plaza clave para su proyección internacional.

Actualmente, Rober G supera los 10,525 oyentes mensuales en Spotify, reflejando un crecimiento orgánico en un entorno altamente competitivo.

Este lanzamiento revela una atmósfera íntima y melódica, donde predominan la sensualidad y la conexión emocional. La propuesta busca afianzarse en mercados estratégicos como Santo Domingo, una ciudad donde el género urbano mantiene una constante evolución y renovación de estilos.

“Piel Canela es el reflejo de la mujer latinoamericana: sutil, encantadora, pero también fuerte. La idea es conectar tanto con las letras como con las melodías, integrando sensualidad con sonidos que hoy conectan con el gusto del público”, expresó el artista.

El sencillo representa un paso significativo en el desarrollo profesional de Rober G, reafirmando su identidad dentro de una nueva generación de exponentes del género urbano, en la que convergen influencias del trap, el reguetón, el R&B y el afro dancehall.

Trayectoria artística de Rober G

Roberche Giménez León, conocido artísticamente como Rober G, nació en Yaracuy, Venezuela. Inició su camino en la música desde temprana edad, desarrollando una propuesta versátil que integra diversos matices del género urbano.

Su estilo se distingue por la fusión de ritmos modernos con una identidad propia, lo que le ha permitido conectar con audiencias diversas y proyectarse como una de las apuestas emergentes dentro de la música latina. Además de su faceta como intérprete, ha incursionado en procesos de producción y comercialización musical en plataformas digitales, ampliando su alcance dentro de la industria.

Proyección artística y próximos lanzamientos

Como parte de su desarrollo artístico, Rober G trabaja en una serie de nuevos sencillos que darán continuidad a su propuesta musical.

Entre los próximos lanzamientos se encuentran temas como “Cosas Prohibidas” y “Poses Sensuales”, los cuales refuerzan una línea creativa orientada a la sensualidad, el ritmo y la conexión con el público actual.

En el entorno digital, el artista continúa consolidando su presencia con una comunidad en crecimiento.

Actualmente, cuenta con más de 1.3 millones de seguidores en TikTok y supera los 17,800 seguidores en Instagram, evidenciando su capacidad de conectar con audiencias jóvenes y dinámicas.

Su discografía también refleja una visión internacional, incluyendo temas en otros idiomas como el inglés, lo que amplía su alcance y posicionamiento en distintos mercados musicales.