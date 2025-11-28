Romeo Santos se desborda en gratitud este Día de Acción de Gracias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En pleno Día de Acción de Gracias, Romeo Santos, abrió este jueves su corazón y compartió un mensaje cargado de emociones, agradecimientos y reflexiones.

“Tengo demasiado por lo que estar agradecido”, comenzó diciendo el Rey de la Bachata, destacando que cada día agradece por algo tan elemental como valioso: la salud.

Santos también expresó profundo agradecimiento por sus padres, a quienes describió como “ejemplares”, y por su hermana, a quien considera una figura protectora en su vida y “porque puso en mi camino una mujer que vale oro - una reina que me regaló lo más valioso que tengo en la vida, mis hijos”.

“Agradezco porque tengo los amigos más leales que se puede anhelar. Agredecido de mis errores porque me hicieron el hombre que soy”, agregó.

Romeo reconoció que aunque “sonará cliché, pero doy gracias por tener los mejores fanáticos del mundo. Gracias a ellos por darme tanto y exigir tan poco”.

“Ustedes los Aventureros/Romeistas tienen una tolerancia fuera de serie en esperar por mis propuestas musicales. Este loco está consciente de que es un privilegio tenerlos como fanáticos”, aseguró.

El cantante también tuvo palabras de cariño para Prince Royce, compañero y amigo con quien recientemente ha compartido grabaciones.

“Gracias por confiar en mí y por aguantar mi intensidad… también agradezco tu amistad y tu buena vibra”, escribió.