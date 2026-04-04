Sarodj regresa a Haití en Semana Santa, reconecta con sus raíces

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En medio de la Semana Santa, la artista pop urbana Sarodj vivió una experiencia profundamente significativa al regresar a su natal Haití, en un viaje marcado por la conexión con sus raíces, la reflexión y el compromiso social.

Durante su estadía, la cantante compartió con su gente y se reconectó con los paisajes que forman parte de su historia.

Desde playas de aguas cristalinas en Cabo Haitiano, donde se mostró disfrutando del mar en un entorno natural imponente, hasta amaneceres serenos capturados desde su balcón con vista al Caribe, cada momento reflejó una conexión íntima con su tierra y su identidad.

Sarodj

En una de las postales más comentadas, Sarodj aparece contemplando el amanecer con una taza de café en mano, acompañada por la bandera haitiana, simbolizando orgullo, pertenencia y esperanza.

En otra imagen, resalta la riqueza natural de Haití con el mensaje claro: el país lo tiene todo, y su valor está en su gente.

Más allá del descanso, Sarodj aprovechó este viaje para impactar positivamente a su comunidad.

Durante su visita a la localidad de Limonade, compartió con niños de la organización “Kay Anj”, a quienes entregó juguetes, protagonizando uno de los momentos más emotivos de su recorrido.

Las sonrisas de los niños, captadas en imágenes llenas de calidez, evidencian el impacto directo de su labor social.

Sarodj

Sin embargo, su visita también estuvo marcada por un mensaje contundente.

A través de sus redes sociales, la artista alzó su voz para denunciar la creciente violencia que afecta a Haití, visibilizando especialmente la situación en Artibonito. Sarodj cuestionó con firmeza el nivel de violencia: “Me pregunto por qué tanta maldad, por qué tanta violencia. No tiene ningún sentido lo que hacen. El pueblo es inocente y no merece tanto dolor”.

Sus declaraciones se producen en medio de una alarmante situación, tras una reciente masacre ocurrida hace apenas días, que ha dejado más de 70 víctimas fatales, según reportes preliminares.

Con este gesto, Sarodj reafirma no solo su identidad como artista, sino también su compromiso como voz activa ante las realidades que afectan a su gente, utilizando su plataforma para visibilizar una crisis que clama atención internacional.

La artista, que continúa consolidando su carrera en el pop urbano latino, demuestra así que su música y su propósito van de la mano, apostando por un mensaje que trasciende el entretenimiento y conecta con causas humanas urgentes.