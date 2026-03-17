Los shows que prometen robarse la noche en los Soberano 2026

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La esperada gala de los Premios Soberano 2026 no solo premiará lo mejor del arte dominicano, sino que también promete una noche cargada de música, energía y espectáculos que podrían convertirse en los momentos más memorables del evento.

Con una cartelera que mezcla leyendas, artistas internacionales y nuevas figuras, varios shows ya perfilan como los grandes protagonistas de la noche.

Shows que prometen robarse el espectáculo

Uno de los segmentos más esperados será el de Milly Quezada, quien prepara una presentación especial cargada de sus grandes éxitos, apostando a la nostalgia y al orgullo del merengue dominicano.

A este se suma la participación de Elvis Crespo y Toño Rosario, dos íconos que garantizan un despliegue lleno de ritmo, coreografías y conexión con el público, en lo que podría convertirse en uno de los momentos más bailables de la noche.

Invitados internacionales que elevan la gala

La premiación también contará con presencia internacional de peso. El salsero Jerry Rivera y el cantautor colombiano Fonseca están confirmados, lo que añade un toque global y romántico a la velada.

Ambos artistas podrían protagonizar segmentos especiales o colaboraciones que suelen convertirse en tendencia en redes sociales.