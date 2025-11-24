¿Sigue Bad Bunny en República Dominicana?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El aclamado artista puertorriqueño Bad Bunny desató una verdadera fiebre este fin de semana en República Dominicana: primero con su multitudinario concierto en el Estadio Olímpico, y luego con su inesperado recorrido por las históricas calles de la Ciudad Colonial. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿todavía sigue en Quisqueya?

Tras un show de más de tres horas este sábado -donde hizo vibrar a miles de fanáticos y agradeció al país por creer en su talento antes que el resto del mundo- Benito Martínez fue captado al día siguiente paseando bien relax por la Zona Colonial.

En bermudas, chancletas y celular en mano, el artista se detuvo varias veces para fotografiar edificios, rincones y detalles del centro histórico.

El ganador de tres premios Grammy estuvo acompañado por el director de Patrimonio Monumental, Juan Mubarak, y por una comitiva del Ministerio de Turismo encabezada por Amin Abel Santos, quienes lo guiaron por algunos de los monumentos más emblemáticos.

Sin embargo, aún no está claro si el boricua continúa disfrutando del calorcito dominicano. Sus redes sociales no han dado ninguna pista, alimentando las especulaciones entre sus seguidores.

Lo que sí es seguro es que su gira “Debí tirar más fotos World Tour” continúa el próximo 5 de diciembre en Costa Rica, lo que deja una pequeña ventana para seguir soñando con que el Conejo Malo permanezca unos días más en tierra quisqueyana.