Tercer Cielo encendió Nueva York con su concierto “Creeré”

Nueva York. El dúo cristiano Tercer Cielo protagonizó una de sus presentaciones más emotivas en el United Palace de Nueva York, donde ofrecieron el concierto “Creeré” ante una multitud que colmó el histórico recinto para cantar, adorar y vivir una experiencia espiritual cargada de energía y esperanza.

La noche inició con una ovación que conmovió a Juan Carlos Rodríguez, quien expresó: “Gracias, Nueva York. Gracias por tanto amor y por esta fidelidad que nos ha acompañado por tantos años. Hoy venimos a recordar que Dios sigue siendo bueno, sigue obrando y sigue sanando corazones”.

Tercer Cielo enciende Nueva York

El dúo recorrió sus himnos más emblemáticos, entre ellos “Creeré”, “Mi último día”, “Tu amor es un sueño” y “Yo te extrañaré”.

Durante la interpretación de este último tema, Evelyn Herrera compartió un mensaje especial con los espectadores de la noche. “A quienes extrañan a alguien, esta canción es para ustedes. Dios consuela, Dios restaura. Él sabe lo que hay en tu corazón”, expresó.