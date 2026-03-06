Valka y Lemar se unen en “Algo Falló”, una historia de desamor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El salsero venezolano Lemar, radicado en República Dominicana, sorprendió a su audiencia con el lanzamiento de “Algo Falló”, una colaboración junto a la talentosísima artista colombiana y ex integrante de La Casa de Alofoke 2, Valka, donde ambos intérpretes salen de sus zonas musicales para adentrarse en el terreno de la bachata urbana, dando forma a una historia de desamor cargada de intensidad emocional y sensualidad.

La canción retrata el momento en que una relación llega a su punto de quiebre, cuando las emociones aún persisten, pero las heridas hacen evidente que algo se rompió en el camino. Con una interpretación honesta, melódica y envolvente, Lemar y Valka logran transmitir esa mezcla de nostalgia, deseo y despedida que conecta de inmediato con quienes han vivido una ruptura.

Este tema fue producido por el propio Lemar junto a Junior Orlando de la Rosa ( Okeiflou ). El lanzamiento llega acompañado de un visual de alto contenido estético y sensual, realizado en la República Dominicana, dirigido por Starlyn Javier, bajo la producción ejecutiva de Jade Records, donde la química entre ambos artistas se convierte en parte esencial de la narrativa. La pieza audiovisual refuerza la atmósfera íntima de la canción, mostrando una storytelling marcado por la atracción, el conflicto emocional y la inevitable distancia entre dos personas que alguna vez estuvieron profundamente conectadas.

Para Lemar, esta colaboración representa también una oportunidad de explorar nuevas sonoridades dentro del universo tropical, ampliando su propuesta musical más allá de la salsa que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, así como también una oportunidad de explorar nuevos mercados a través de la coyuntura que supone esta colaboración y lo mismo en el caso de Valka.

“Algo Falló” une tres territorios musicales del Caribe y Latinoamérica: Colombia, Venezuela y República Dominicana, en una propuesta fresca que promete conectar con el público y conquistar espacios en la radio local e internacional.

Reconocido por su potente voz y su trayectoria dentro de la música tropical, Lemar continúa consolidando su identidad artística dentro de la escena latina. El artista formó parte de la popular agrupación Chiquito Team Band y ha desarrollado una carrera solista en ascenso con temas como “Para Siempre”, homenaje a Kany García, consolidándose como una de las voces más versátiles de la nueva generación de la salsa.

Con “Algo Falló”, Lemar y Valka presentan una propuesta que mezcla romanticismo, ritmo y una estética moderna que confirma que las fronteras entre géneros siguen evolucionando dentro de la música latina.