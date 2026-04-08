Navona Records lanzará álbum “Filamentos” este mes

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El prestigioso sello discográfico Navona Records lanzará el 10 de este mes el primer álbum de Liova Bueno como compositor principal, titulado “Filamentos”, disponible en las principales plataformas de streaming.

El álbum presenta obras para guitarra clásica compuestas por Bueno, surgidas de una extensa colaboración artística con el guitarrista canadiense de renombre internacional Alexander Dunn, desarrollada a lo largo de varios años.

Dunn fue un invitado frecuente en festivales internacionales de guitarra y un reconocido jurado en concursos de toda Norteamérica. También fue discípulo del aclamado maestro malagueño de la guitarra clásica Pepe Romero, con quien realizó varias giras.

“Filamentos” reúne tanto piezas creadas en ese contexto de colaboración como otras desarrolladas posteriormente, estableciendo un puente entre varias generaciones de guitarristas.

Las piezas del álbum son: Tableaux (I. Balada, II. Siciliana, III. Sarabanda, IV. Burlesca, V. Promenade); Cuatro Recuerdos (I. Preludio, II. Vals, III. Canzonetta, IV. Merengue); Nocturne (to Frankenstein); y Dúo Fantástico (I. Con movimiento, II. Vivo, III. Calmo, IV. Finale).

Algunas piezas, como Cuatro Recuerdos y Dúo Fantástico, nacieron directamente de ese proceso de ensayo, diálogo y experimentación entre compositor e intérprete. Tras el fallecimiento de Dunn en el 2024, Bueno compuso Nocturne (to Frankenstein) en su memoria, reflejando aspectos de su personalidad musical, mientras que Tableaux, escrita posteriormente, continúa explorando ideas estéticas y musicales surgidas de esa colaboración.

El proyecto incluye interpretaciones de músicos vinculados a su legado, entre ellos su antiguo compañero de dúo Robert Ward, así como guitarristas de una generación posterior, como Robert Wang y Simon Farintosh.

Liova Bueno, formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Victoria (British Columbia), reside en Canadá, donde funge como educador y compositor.