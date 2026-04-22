Alguien tiene que saber: historia real y trama de la popular serie de Netflix

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La serie de Netflix Alguien tiene que saber está inspirada en el caso real de la desaparición de Jorge Matute Johns, un hecho que conmocionó a Chile y que, hasta hoy, sigue sin resolverse completamente.

La producción está protagonizada por Paulina García, Alfredo Castro, Clemente Rodríguez, Lucas Sáez y Gabriel Cañas.

Una historia marcada por el silencio

La trama sigue la desaparición de un joven, que conecta a tres personajes: una madre que no se rinde en la búsqueda de respuestas, un detective que se resiste a dejar el caso en el olvido y un sacerdote que guarda un secreto clave.

En medio de una investigación sin pistas claras y rodeada de silencios, la serie plantea una tensión entre la justicia y la fe, donde según describe Tudum, sitio oficial de Netflix, el silencio puede convertirse en el crimen más brutal

Rodaje y elenco

La serie fue grabada en Concepción y Santiago, bajo la dirección de Fernando Guzzoni y Pepa San Martín.

El elenco lo completan Héctor Morales, María Izquierdo, Camila Hirane, José Antonio Raffo, Felipe Rojas y Susana Hidalgo, entre otros.

El caso real

Jorge Matute Johns desapareció el 20 de noviembre de 1999, a los 23 años, tras asistir a la discoteca La Cucaracha, en Talcahuano.

Su caso se convirtió en uno de los más impactantes del país. A pesar de los años y las investigaciones, su muerte no ha sido esclarecida completamente, dejando múltiples hipótesis y un proceso judicial sin respuestas definitivas.