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Alguien tiene que saber: historia real y trama de la popular serie de Netflix
La trama sigue la desaparición de un joven, que conecta a tres personajes: una madre que no se rinde en la búsqueda de respuestas, un detective que se resiste a dejar el caso en el olvido y un sacerdote que guarda un secreto clave.
La serie de Netflix Alguien tiene que saber está inspirada en el caso real de la desaparición de Jorge Matute Johns, un hecho que conmocionó a Chile y que, hasta hoy, sigue sin resolverse completamente.
La producción está protagonizada por Paulina García, Alfredo Castro, Clemente Rodríguez, Lucas Sáez y Gabriel Cañas.
Una historia marcada por el silencio
La trama sigue la desaparición de un joven, que conecta a tres personajes: una madre que no se rinde en la búsqueda de respuestas, un detective que se resiste a dejar el caso en el olvido y un sacerdote que guarda un secreto clave.
En medio de una investigación sin pistas claras y rodeada de silencios, la serie plantea una tensión entre la justicia y la fe, donde según describe Tudum, sitio oficial de Netflix, el silencio puede convertirse en el crimen más brutal
Rodaje y elenco
La serie fue grabada en Concepción y Santiago, bajo la dirección de Fernando Guzzoni y Pepa San Martín.
El elenco lo completan Héctor Morales, María Izquierdo, Camila Hirane, José Antonio Raffo, Felipe Rojas y Susana Hidalgo, entre otros.
El caso real
Jorge Matute Johns desapareció el 20 de noviembre de 1999, a los 23 años, tras asistir a la discoteca La Cucaracha, en Talcahuano.
Su caso se convirtió en uno de los más impactantes del país. A pesar de los años y las investigaciones, su muerte no ha sido esclarecida completamente, dejando múltiples hipótesis y un proceso judicial sin respuestas definitivas.