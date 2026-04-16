Bandi, la serie que está conmoviendo Netflix: huérfanos, dolor y superación

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“Bandi” es la nueva serie francesa que está causando sensación en Netflix en abril de 2026. Ambientada en Martinica, narra la vida de once hermanos huérfanos que deben sobrevivir tras la muerte de su madre, enfrentando dilemas entre la legalidad y el crimen para mantenerse unidos. Con apenas días de estreno, ya lidera el ranking de lo más visto en la plataforma.

La historia comienza con la muerte de la matriarca de la familia Lafleur en un accidente de tránsito. Sus once hijos, de entre 7 y 23 años, quedan huérfanos y deben decidir cómo sostenerse económicamente para evitar que los más pequeños terminen en hogares de acogida. Mientras algunos hermanos intentan emprender negocios legales inspirados en los valores de su madre, otros optan por caminos más oscuros como el robo y el tráfico de drogas. El conflicto se intensifica cuando se revela que Kylian, de 16 años, ya está involucrado en el mercado ilícito de sustancias en Martinica.

Producción y elenco

• Creadores: Eric Rochant y Capucine Rochant (padre e hija), junto a Jimmy Laporal-Trésor.

• Reparto: Djody Grimeau, Rodney Dijon, Hay-Lee-Jah Caloc, Amah Fofana, Kahela Borval, entre otros.

• Género: Drama, crimen y familia.

• Formato: 8 episodios, disponibles en Netflix desde el 9 de abril de 2026.

Temas principales

• Dolor y resiliencia: La serie explora cómo los hermanos enfrentan la pérdida y buscan mantenerse unidos.

• Moralidad vs. supervivencia: El dilema entre seguir valores éticos o recurrir al crimen para sobrevivir.

• Contexto social: Refleja la realidad de Martinica, con tensiones económicas y sociales que atraviesan la vida de los protagonistas.