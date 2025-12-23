El bebé de Colin y Penélope protagoniza las primeras imágenes de la temporada 4 de Bridgerton

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Netflix sorprendió a los seguidores de Bridgerton al revelar oficialmente que Colin Bridgerton y Penélope Featherington ya son padres de un bebé llamado Elliot, quien será reconocido como Lord Featherington, heredero del título de la familia materna.

La plataforma compartió las primeras imágenes del pequeño en brazos de la actriz Nicola Coughlan, generando gran expectativa entre los fanáticos de la serie.

Estreno esperado

La cuarta temporada de Bridgerton llegará el 29 de enero de 2026, y promete continuar con la historia de amor entre Colin y Penélope, ahora marcada por la llegada de su hijo.

Un nuevo heredero en la trama

El nacimiento de Elliot no solo añade un giro emotivo a la historia, sino que también abre nuevas posibilidades narrativas en torno al título de Lord Featherington y el futuro de la familia.

Con esta revelación, Netflix intensifica la expectativa de los seguidores que aguardan el regreso de la exitosa producción basada en las novelas de Julia Quinn.