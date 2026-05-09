Dos series y una película que están arrasando en Netflix y no te puedes perder

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Llegó el fin de semana y quedarse en casa viendo una buena producción siempre es una gran opción. Si no sabes qué ver, aquí te compartimos tres títulos que actualmente arrasan en Netflix y se posicionan entre lo más visto en República Dominicana.

1. El cuento de la criada

Esta serie de ciencia ficción y drama presenta un futuro distópico en el que un régimen totalitario toma el control de Estados Unidos y obliga a las mujeres a procrear.

La trama sigue a una madre que desafía el sistema con el objetivo de reencontrarse con su hija y recuperar su libertad.

Año: 2025

Clasificación: 16+

2. Beauty in Black

La historia gira en torno a una bailarina exótica cuya vida cambia drásticamente al cruzarse con una poderosa y disfuncional familia ligada a un imperio de cosméticos.

Su acercamiento la arrastra a una compleja red ilegal.

Año: 2025

Clasificación: 16+

3. Intercambiados

Ideal para toda la familia, esta película mezcla comedia y fantasía.

La trama sigue a una pequeña criatura del bosque y un ave majestuosa que intercambian cuerpos y deben unir fuerzas para sobrevivir a una aventura inesperada.

Año: 2026

Clasificación: 10+