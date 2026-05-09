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Dos series y una película que están arrasando en Netflix y no te puedes perder
Misterio, infantil y acción. Tú elige por cuál empezar
Llegó el fin de semana y quedarse en casa viendo una buena producción siempre es una gran opción. Si no sabes qué ver, aquí te compartimos tres títulos que actualmente arrasan en Netflix y se posicionan entre lo más visto en República Dominicana.
1. El cuento de la criada
Esta serie de ciencia ficción y drama presenta un futuro distópico en el que un régimen totalitario toma el control de Estados Unidos y obliga a las mujeres a procrear.
La trama sigue a una madre que desafía el sistema con el objetivo de reencontrarse con su hija y recuperar su libertad.
Año: 2025
Clasificación: 16+
2. Beauty in Black
La historia gira en torno a una bailarina exótica cuya vida cambia drásticamente al cruzarse con una poderosa y disfuncional familia ligada a un imperio de cosméticos.
Su acercamiento la arrastra a una compleja red ilegal.
Año: 2025
Clasificación: 16+
3. Intercambiados
Ideal para toda la familia, esta película mezcla comedia y fantasía.
La trama sigue a una pequeña criatura del bosque y un ave majestuosa que intercambian cuerpos y deben unir fuerzas para sobrevivir a una aventura inesperada.
Año: 2026
Clasificación: 10+