En el top 10
Embestida: La película de Netflix que enfrenta a sobrevivientes con tiburones tras un huracán
La producción mezcla acción, suspenso y terror en una historia marcada por la lucha por sobrevivir en condiciones extremas.
Una ciudad arrasada por un huracán, calles inundadas… y tiburones al acecho. Así es la trama de Embestida, la película de supervivencia que se ha posicionado entre lo más visto de Netflix.
De acuerdo con tudum, la historia presenta a los residentes de un pueblo costero que, tras el paso de un huracán de categoría 5, quedan completamente aislados y obligados a enfrentarse no solo a la devastación, sino también a una amenaza inesperada: aguas infestadas de tiburones.
Producida por Adam McKay, la cinta está protagonizada por Phoebe Dynevor, junto a Djimon Hounsou y Whitney Peak.
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Merilenny Mueses
De acuerdo con Tudum, la producción mezcla acción, suspenso y terror en una historia marcada por la lucha por sobrevivir en condiciones extremas.
La película tiene una duración de 1 hora y 26 minutos, está clasificada para mayores de 16 años y forma parte del Top 10 actual de la plataforma.