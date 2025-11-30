Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Películas navideñas de Netflix para disfrutar en familia

Durante el mes de diciembre la plataforma de streaming Netflix estrenará variedades de películas para compartir en familia. 

Oriana Martínez Núñez
Oriana Martínez Núñez

Llegó diciembre, el último mes del año, y consigo trae la Navidad, Nochebuena, regalos y muchas festividades.

Es un mes donde se celebra el nacimiento del niño Jesús y el amor familiar se fortalece con reuniones, viajes o simplemente en el hogar disfrutando de series y películas.

La destacada plataforma de streaming Netflix durante diciembre estará estrenando algunas películas perfectas para ver con tus seres queridos.

1-El secreto de Papá Noel. (Estreno: 3 de diciembre)

Una comedia romántica sobre una madre soltera que se disfraza de Santa Claus en un hotel de esquí y, sin querer, se enamora del director del lugar.

2-Una Navidad EXtra

Trata de una pareja separada, Kate y Everett, que planean celebrar una última Navidad juntos con sus hijos antes de formalizar su divorcio.

3- Un robo muy navideño

Dos trabajadores sin suerte se alían para robar una lujosa tienda departamental en Londres durante la Nochebuena, pero… robarse el corazón no está en los planes.

4- El encanto del champán

Una ambiciosa ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad…, pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio.

5-Un baile navideño de Cenicienta

Una profesora de baile descubre que sus raíces familiares la llevan hasta un pueblo real, donde es reclutada para darle clases de vals a un terco príncipe para Navidad.

