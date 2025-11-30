Películas navideñas de Netflix para disfrutar en familia

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Llegó diciembre, el último mes del año, y consigo trae la Navidad, Nochebuena, regalos y muchas festividades.

Es un mes donde se celebra el nacimiento del niño Jesús y el amor familiar se fortalece con reuniones, viajes o simplemente en el hogar disfrutando de series y películas.

La destacada plataforma de streaming Netflix durante diciembre estará estrenando algunas películas perfectas para ver con tus seres queridos.

Peliculas navideñas de Netflix

1-El secreto de Papá Noel. (Estreno: 3 de diciembre)

Una comedia romántica sobre una madre soltera que se disfraza de Santa Claus en un hotel de esquí y, sin querer, se enamora del director del lugar.

2-Una Navidad EXtra

Trata de una pareja separada, Kate y Everett, que planean celebrar una última Navidad juntos con sus hijos antes de formalizar su divorcio.

3- Un robo muy navideño

Dos trabajadores sin suerte se alían para robar una lujosa tienda departamental en Londres durante la Nochebuena, pero… robarse el corazón no está en los planes.

4- El encanto del champán

Una ambiciosa ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad…, pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio.

5-Un baile navideño de Cenicienta

Una profesora de baile descubre que sus raíces familiares la llevan hasta un pueblo real, donde es reclutada para darle clases de vals a un terco príncipe para Navidad.