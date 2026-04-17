Lo nuevo en Netflix: estos son los estrenos y episodios que llegan esta semana

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La plataforma de streaming Netflix dio a conocer los estrenos y nuevos episodios que llegarán en los próximos días a su catálogo.

Entre romances, drama y anime, estas son algunas de las producciones que se suman a la cartelera:

Un amor que no se agota

Un amor que no se agota | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Cuando una presentadora de televentas, adicta al trabajo, pierde su empleo, decide irse al campo para reencontrarse. Sin embargo, un misterioso granjero cambiará por completo sus planes… y su corazón.

Nuevo episodio disponible el miércoles.

Los hermanos Tagusari

Los hermanos Tagusari

Dos hermanos se integran a la policía con un objetivo claro: encontrar al asesino de sus padres, cuyo caso quedó impune tras prescribir, justo antes de un cambio en la ley en Japón.

Nuevo episodio el 24 de abril.

Hacemos lo que podemos

Hacemos lo que podemos | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Un aspirante a director, tras dos décadas intentando filmar su primera película, toca fondo. Su vida da un giro cuando conoce a una productora que le ayuda a redescubrir su propósito.

Nuevo episodio el sábado.

Mushoku Tensei: Reencarnación desde cero

Mushoku Tensei: Reencarnación desde cero

Luego de una vida sin rumbo, un hombre tiene una segunda oportunidad al renacer en un mundo mágico, donde decide aprovechar cada instante.

Estreno el 25 de abril.

180

180 | Official Trailer | Netflix

Un padre se ve arrastrado por la desesperación cuando su hijo queda en estado crítico tras un inesperado incidente, lo que lo lleva por un camino marcado por la ira y la venganza.

Estreno el viernes.