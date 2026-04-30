Mayo llega cargado de estrenos en Netflix: aquí las series, películas y documentales que aterrizan

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Mayo está a la vuelta de la esquina y Netflix renovará su catálogo con una amplia variedad de estrenos que incluyen series, películas, documentales, realities y contenido infantil.

La plataforma apostará este mes por títulos de romance, drama, acción, fantasía, terror, crimen real y producciones familiares para todos los gustos.

Entre las novedades más llamativas figuran la adaptación animada Devil May Cry, el documental deportivo Rafa sobre Rafael Nadal y el spin-off Berlín y la dama del armiño.

A continuación, la lista completa de estrenos de mayo:

Gloria (1/5/2026)

⁩De intriga

En un pequeño pueblo volcado al boxeo, dos hermanos investigan un asesinato impactante mientras transitan el complejo reencuentro con su padre, un renombrado entrenador.

Mi querida señorita (1/5/2026)

2026⁨ 16+ ⁩Dramas

Tras descubrir que es intersexual, una mujer criada en una familia tradicional se embarca en un viaje de autodescubrimiento e identidad, y encuentra apoyo donde menos lo esperaba.

El yerno (1/5/2026)

2026 ⁨16+ ⁩Comedia

José Sánchez se convierte en un temido operador político después de una mala racha…, pero esta vez ni su memorable bigote ni su lengua serán suficientes.

Intercambiados (1/5/2026)

2026 ⁨10+ ⁩Infantil

Una pequeña criatura del bosque y un ave majestuosa intercambian cuerpos. Ahora, deben aliarse para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas.

Dr. Seuss: ¡Horton! (4/5/2026)

Honor de elefante, palabra de ave. Cuando sus amigos de la selva necesitan ayuda, Horton y Samson se lanzan a la aventura.

Los peores ex del mundo (6/5/2026)

Documental

Esta serie documental sobre crímenes reales presenta testimonios de primera mano sobre el lado oscuro del amor: desde traiciones hasta planes homicidas.

El amor es ciego: Polonia (6/5/2026)

2026 ⁨16+⁩ Reality show

Solteros y solteras de Polonia tienen citas, se enamoran y se comprometen sin haberse visto antes. ¿Se mantendrá la chispa tras conocerse cara a cara?

El caso Hartung (7/5/2026)

+⁩De intriga

Acosadores y asesinos asolan la capital danesa mientras los detectives resuelven crímenes vinculados con aterradores juegos infantiles. Inspirada en las novelas de Søren Sveistrup.

Leyendas (7/5/2026)

2026 ⁨16+⁩ Dramas

En los 90, las drogas inundan Gran Bretaña y un grupo de funcionarios públicos se infiltra en las bandas responsables para desmantelarlas. Inspirada en una historia real inédita.

Sangre asesina (7/5/2026)

2026 ⁨16+⁩ Acción

Una mujer perseguida por su inusual tipo de sangre encuentra protección y amor en los brazos de un asesino letal. Juntos, luchan por sobrevivir.

Gracias, ¿el siguiente? (8/5/2026)

Romances

Con el apoyo incondicional de sus mejores amigas, una joven abogada con un pasado de relaciones desafortunadas se mete de lleno en el confuso mundo de las citas modernas.

Criaturas luminosas (8/5/2026)

2026 ⁨13+ ⁩Dramas

Mientras trabaja por las noches en un pequeño acuario, una viuda forja un vínculo con un pulpo inteligente y un joven sin rumbo en este emotivo drama basado en la exitosa novela.

Mi némesis con aires de realeza (8/5/2026)

2026 ⁨13+ ⁩Romances

Una villana de la era Joseon condenada a muerte despierta en la Seúl actual, donde un despiadado heredero podría ser su última esperanza de cambiar su destino.

Jeopardy! Cultura pop (8/5/2026)

2026⁨ 13+⁩ Reality show

Música, TV y cine son algunos de los temas de este programa de juegos sobre cultura pop donde los equipos compiten por un premio de 300 000 dólares. Presentado por Colin Jost.

Devil May Cry (12/5/2026)

Fantasía

En esta épica batalla entre el bien y el mal, los límites son difusos. Pero un cazador de demonios endiabladamente guapo podría ser la mejor opción para salvar al mundo.

Marty, Life Is Short: El documental (12/5/2026)

2026⁨ 13+⁩ Documental

Martin Short repasa toda una vida impulsada por la alegría en este documental con clips clásicos, nuevas entrevistas y películas caseras inéditas llenas de estrellas.

Al descubierto en el Reino Unido: Jamie Vardy (12/5/2026)

2026 ⁨16+⁩ Documental

De jugador amateur a leyenda de la Premier League, Jamie Vardy recorrió un camino sin precedentes y llegó a la cima contra todo pronóstico.

Entre padre e hijo (13/5/2026)

2026 ⁨16+⁩Dramas

En apenas unos minutos de suspenso, el mundo de una abogada se tambalea cuando su visita a la hacienda de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro.

La pareja perfecta (13/5/2026)

⁩Reality show

En esta estratégica y candente competencia de citas, los tortolitos que demuestran su compatibilidad ganan la oportunidad de unir a otras parejas... o de romperlas.

El autobús: La huelga de la selección francesa (13/5/2026)

Documental

Un documental que explora la controversia que rodeó a la selección francesa de fútbol en la Copa Mundial de 2010 y la huelga que se robó los titulares.

Némesis (14/5/2026)

2026 ⁨16+ ⁩De intriga

Un implacable policía de Los Ángeles se obsesiona con atrapar al ladrón responsable de una serie de robos audaces. Pero en esta lucha, solo uno podrá salir victorioso.

Berlín y la dama del armiño (15/5/2026)

2026 ⁨16+⁩ Dramas

Berlín, ansioso por dar un nuevo golpe, reúne a su banda en Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo da Vinci.

Dos monedas (27/5/2026)

Zero y Jabalí tienen un pequeño bar, pero los problemas económicos y los malentendidos los ponen bajo presión justo cuando alguien del pasado reaparece.

Asesinato para principiantes (27/5/2026)

Años después del homicidio de una chica en un tranquilo pueblo inglés, una estudiante se propone resolver el caso y encontrar al verdadero asesino.

Las cuatro estaciones (28/5/2026)

La larga amistad entre tres parejas casadas se pone a prueba cuando una de ellas se separa, lo que complica su tradición de hacer escapadas de fin de semana cada tres meses.

Calabasas Confidential (28/5/2026)

Reality show

En este opulento reality, un grupo de jóvenes amigos, exparejas y rivales regresa a las colinas del sur de California para disfrutar de lujos y revivir dramas inconclusos.

Rafa (28/5/2026)

En esta serie documental, Rafael Nadal, uno de los más grandes tenistas de la historia, reflexiona sobre su carrera, su legado y su última temporada en las canchas.