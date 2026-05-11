Misterio, arte y drama en Netflix: lo que promete “Berlín y la dama del armiño

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Netflix lanzó el tráiler oficial de Berlín y la dama del armiño, la nueva entrega del universo de La Casa de Papel, que se estrenará el próximo 15 de mayo. La serie muestra al carismático ladrón interpretado por Pedro Alonso liderando un atraco en Sevilla, cuyo objetivo es robar una obra de arte atribuida a Leonardo da Vinci.

El plan, aparentemente perfecto, se complica por las emociones y tensiones dentro de la banda, que ponen en riesgo la operación. El tráiler revela una mezcla de acción, drama y vínculos personales que prometen mantener la intensidad característica de la saga.

El elenco incluye a Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez y la incorporación de Inma Cuesta. La producción está a cargo de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de La Casa de Papel.