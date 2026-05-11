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Misterio, arte y drama en Netflix: lo que promete “Berlín y la dama del armiño

El plan, aparentemente perfecto, se complica por las emociones y tensiones dentro de la banda, que ponen en riesgo la operación.

drama en Netflix: lo que promete “Berlín y la dama del armiño

drama en Netflix: lo que promete “Berlín y la dama del armiño

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Netflix lanzó el tráiler oficial de Berlín y la dama del armiño, la nueva entrega del universo de La Casa de Papel, que se estrenará el próximo 15 de mayo. La serie muestra al carismático ladrón interpretado por Pedro Alonso liderando un atraco en Sevilla, cuyo objetivo es robar una obra de arte atribuida a Leonardo da Vinci.

El plan, aparentemente perfecto, se complica por las emociones y tensiones dentro de la banda, que ponen en riesgo la operación. El tráiler revela una mezcla de acción, drama y vínculos personales que prometen mantener la intensidad característica de la saga.

El elenco incluye a Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez y la incorporación de Inma Cuesta. La producción está a cargo de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de La Casa de Papel.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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