Muere Tony Germano, actor y artista de voz de Netflix y Nickelodeon, tras caída fatal

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El mundo del doblaje y la actuación lamenta la muerte de Tony Germano, reconocido intérprete brasileño que participó en producciones de Netflix, Nickelodeon y Disney. Germano falleció el miércoles 26 de noviembre de 2025, a los 55 años, tras sufrir una caída en su residencia en São Paulo, mientras se realizaban trabajos de remodelación.

La noticia fue confirmada por un portavoz del actor en un comunicado remitido a la revista People, donde se expresó el profundo dolor de su entorno y se pidió respeto y privacidad para su familia en este momento difícil. El representante destacó que Germano deja un legado marcado por su profesionalismo, talento y generosidad.

De acuerdo con medios locales citados por People, como Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo, Germano perdió el equilibrio durante una inspección en la vivienda de sus padres. El accidente resultó fatal y provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas y seguidores lo recordaron como un “profesional intachable” y una voz que marcó generaciones