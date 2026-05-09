Netflix anuncia la continuidad del universo de La Casa de Papel

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Netflix anunció que el fenómeno mundial La Casa de Papel seguirá vivo con nuevas producciones, con el mensaje “The revolution isn’t over yet. The world of LA CASA DE PAPEL continues…”, la plataforma dejó claro que la historia aún no ha terminado.

Aunque no se han ofrecido detalles sobre el formato ,si será una nueva temporada, un spin-off o una producción especial, el anuncio confirma que el universo narrativo creado por Álex Pina seguirá creciendo. La serie, estrenada en 2017, se convirtió en un símbolo de resistencia y en una de las producciones más vistas en la historia de Netflix, con millones de seguidores que adoptaron la icónica máscara de Dalí y el himno “Bella Ciao” como emblemas de rebeldía.

El éxito de La Casa de Papel abrió camino a proyectos derivados como Berlín, centrado en uno de los personajes más carismáticos de la trama, y ahora la expectativa se centra en cuál será el próximo capítulo de esta franquicia.