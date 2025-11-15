Nuevo documental de Netflix ofrece un retrato íntimo de Selena, directamente desde la bóveda de su familia

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Para muchos, el nombre de Selena Quintanilla-Pérez es materia de mitología. La Reina del Tejano rompió barreras para las mujeres en los géneros musicales latinos de todo tipo; es fácil ver la línea entre sus contribuciones al éxito actual de la música regional mexicana. Pero han pasado 30 años desde que la cantante conocida simplemente como Selena fue asesinada a los 23 años, y quienes la aman están trabajando arduamente para garantizar que su legado perdure en las próximas décadas.

Un ejemplo de ello: "Selena Y Los Dinos: A Family's Legacy", un documental de la directora Isabel Castro y producido por los hermanos de Selena, Suzette Quintanilla y AB Quintanilla III. Llega a Netflix el lunes.

"Entiendo lo que Selena significa tantos años después, para el mundo latino", dice Suzette Quintanilla. "¿Quién mejor que contar nuestra historia aparte de nosotros?"

Realización de la película

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Selena en una escena del documental: Selena y Los Dinos

La familia Quintanilla, lista para compartir con el mundo material de archivo nunca antes visto, se acercó a Castro después del lanzamiento de su película de 2022 "Mija", sintiendo que podría ser la persona adecuada para contar la historia de Selena.

"Suzette, nos conocimos, nos llevamos bien de inmediato", dice Castro. "Ambas somos hermanas mayores".

El sentimiento era mutuo. "Era una fan", dice Suzette Quintanilla. "Ella entendió totalmente la lucha entre ser mexicoamericana y abrazar ambas culturas".

Entonces comenzó el trabajo: años de peinar y catalogar "de piso a techo, como DVD, VHS, botes de película en bruto, unidades flash", dice Castro. También había duplicados, lo que requería identificar imágenes de mejor calidad, mientras "intentaba convertir un mito en una historia personal", dijo.

"Lo llamamos 'la bóveda'", dice Suzette Quintanilla sobre su colección. "Tenemos todo lo que se te ocurra".

A través de las imágenes, surgió Selena, la hermana, la hija y la persona, no solo la cara superestrella de la banda de su familia, Los Dinos. Los momentos que más significaron para Castro fueron los más íntimos: Suzette sosteniendo una videocámara y filmando a su hermana, una carta escrita a mano que Selena le dio a su esposo Chris Pérez y escenas del interior de su primer autobús de gira, el infame Big Bertha.

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Selena en una escena del documental "Selena y Los Dinos: A Family's Legacy"

La madre de Selena, Marcella Quintanilla, no había hecho una entrevista sobre su difunta hija desde su muerte, e incluso antes, permaneció en gran parte detrás de escena. Para el documental, se abrió, compartió álbumes de fotos y reflexionó públicamente por primera vez.

"Amo a mi mamá en el documental", sonríe Suzette Quintanilla.

Selena "se convirtió en representante de algo tan vital para mí sobre, como, lo que significa ser latina en este país", dice Castro. "Ver el video casero me recordó que ella era solo una niña que murió cuando tenía 23 años".

Selena, el icono cultural

Para aquellos que crecieron con la música de Selena como piedra de toque cultural, podría parecer que su historia está bien explotada: está la ahora clásica película biográfica de 1997 "Selena", que ayudó a lanzar la carrera de su protagonista Jennifer Lopez, una serie de Netflix de 2020 y mucho más. "Selena Y Los Dinos" hace un guiño a ese legado, pero atrae tanto al fiel fan como al espectador que solo conoce su nombre.

"La parte más desafiante del proceso de edición fue tratar de enhebrar la aguja entre hacer esta película para su audiencia incorporada, que es vasta, extremadamente dedicada y extremadamente bien informada, y las nuevas audiencias de todo el mundo y también las nuevas generaciones", dice Castro.

Para aquellos que no están bien versados en su música, la historia pública de Selena a menudo se centra en los detalles que rodean su muerte. (Selena fue asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, en 1995. A Saldívar, que cumple cadena perpetua en Texas, se le negó la libertad condicional en marzo). "Selena Y Los Dinos" no pasa mucho tiempo con el final de su extraordinaria vida.

"No nos enfocamos en el asesinato", dice Castro, quien dice que su película trata sobre la alegría y el poder de una latina. "Estoy un poco harto de esta expectativa de que las historias latinas a menudo se centran en el victimismo".

"Se trata de su vida, nuestra vida y nuestro crecimiento, y de contar nuestra historia en Selena Y Los Dinos", dice Suzette Quintanilla. "La persona que le quitó la vida y todo lo que tiene que ver con su muerte está fuera de la mesa. Se trata de lo que creamos".

Ser personal para contar una historia más grande

"Selena Y Los Dinos" también hace hincapié en las facetas poco celebradas de la historia de Selena: su bilingüismo aprendido y su identidad bicultural, su lucha por llegar a la cima de la industria musical como latina y su matrimonio con Pérez, el guitarrista de Los Dinos. También aparece en el documental; su fuga fue controvertida en la familia Quintanilla, ya que Selena tenía solo 20 años en ese momento. ("Me alegro de que haya experimentado el amor", dice su hermana. "Ahora me doy cuenta de que soy mayor, y ahora que ella no lo es. ... Me doy cuenta de que la vida es corta y solo tenemos una vida. Entonces, tienes que vivirlo"). Eso se logra a través de extensas entrevistas con la familia Quintanilla y miembros de Los Dinos solamente: no hay críticos ni historiadores que intervengan para proporcionar un contexto adicional.

"Un gran objetivo mío era tratar de tomar realmente este símbolo y hacer que la película se sintiera lo más personal posible. Y sentí que si se contaba desde la perspectiva de su familia y de quienes la conocían mejor, permitiría a los espectadores tener esa experiencia", dijo Castro.

La esperanza de Suzette Quintanilla es que el público latino encuentre una gran representación en la película.

Su sueño es que "continúe su legado, nuestro legado", así como que promueva la comprensión de Selena "y lo que representa para nosotros como latinos y para la generación más joven. También es de esperar inspirar que si tienes un sueño, ve por él".