Estos son los títulos que pronto dejarán Netflix

Netflix se prepara para una nueva rotación de contenido y, como cada mes, varios títulos dirán adiós a la plataforma en los próximos días.

Entre las películas y series que dejarán de estar disponibles próximamente destacan producciones de distintos géneros, desde clásicos del cine hasta comedias modernas y documentales que han marcado conversación.

Si tienes pendiente alguna de estas historias en tu lista, este es el momento perfecto para adelantarte antes de que desaparezcan del catálogo.

A continuación la lista:

Megan: Último día para ver este título: 3 de diciembre

Una especialista en robótica inventa una muñeca de compañía realista, pero, cuando la prueba con su sobrina huérfana, la androide se toma su rol de cuidadora muy en serio.

Llaman a la puerta: Último día para ver este título: 17 de diciembre



Las vacaciones de una familia se transforman en pesadilla cuando cuatro desconocidos invaden la propiedad y exigen un sacrificio para evitar el apocalipsis.

Todo en Familia: Último día para ver este título: 14 de diciembre



En este drama ambientado en Berkeley, California, cuatro hermanos enfrentan los altibajos de cada día, mientras lidian con la paternidad, las relaciones, sus carreras... y la vida.