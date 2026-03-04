"That Night": La nueva joya de Netflix rodada en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Netflix ha anunciado el inicio de rodaje de That Night, su nueva serie protagonizada por Clara Galle (Ni una más, Olympo), Claudia Salas (Élite, Salvador) y Paula Usero (Las abogadas, Amar es para siempre) y basada en la novela superventas del Sunday Times de Gillian McAllister, disponible en 10 idiomas alrededor del mundo.

Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.

Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su único sobrino sin su madre.

¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? That Night obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.

Protagonistas

Sobre la adaptación de su novela, McAllister explica que “Estoy muy emocionada y agradecida de que Netflix España haya apostado por una serie basada en That Night, mi novela, que plantea la pregunta de: ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar por tu hermana? ¿Mentirías por ella? ¿Cometerías un crimen por ella? Y, en el límite más extremo, ¿enterrarías un cuerpo con ella sin importar cuáles fueran las consecuencias?

Esta novela generó mucha conversación en Reino Unido, y estoy deseando que ahora llegue a todas las pantallas de todo el mundo, y que lo haga de la mano de este increíble elenco”.

La serie, basada en el best seller homónimo de Gillian McAllister y producida por Txintxua Films S.L. para Netflix, ha sido creada por Jason George (Narcos, Into The Night), quien también ejerce como productor ejecutivo junto con Marian Fernández Pascal (Intimidad, Amama).

George también firma los guiones junto a Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios, El Inocente), que además ejerce como productora creativa. La dirección estará a cargo de Jorge Dorado (Mindscape, The Head) y Liliana Torres (Mamífera, Kimeres).

El rodaje, que acaba de comenzar, se llevará a cabo entre la República Dominicana y las provincias de Guipúzcoa y Navarra, en España.