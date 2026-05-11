Lo que tienes que saber sobre el regreso de La casa de papel: “La revolución nunca termina"

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Cinco años después del final de la serie, el universo de La casa de papel aún no cierra sus puertas.

La plataforma de streaming Netflix confirmó la continuidad de la exitosa franquicia con un tráiler publicado en sus redes sociales.

“Si hay algo que está claro, es que la revolución NUNCA termina. El universo de ‘La casa de papel’ continúa”, escribió la plataforma.

Sin embargo, Netflix no ofreció detalles sobre el formato de esta nueva entrega, por lo que aún se desconoce si se tratará de una nueva temporada, un spin-off o una continuación directa de la historia principal.

El adelanto mostró elementos icónicos de la producción, como las puertas del Banco de España y el característico globo aerostático de Dalí, referencias que reactivaron la expectativa de los fanáticos sobre el futuro de la franquicia.

Según informó Infobae, este anuncio coincide con el estreno de la segunda temporada de Berlín, el primer spin-off de La casa de papel, previsto para el próximo 15 de mayo.

La serie derivada, protagonizada por Pedro Alonso, forma parte de la estrategia de expansión del universo narrativo iniciada tras el cierre oficial de la producción original.

Desde su estreno en Antena 3 en 2017 y su posterior adquisición por Netflix, La casa de papel se convirtió en uno de los mayores fenómenos globales de habla no inglesa dentro de la plataforma.

Hasta el momento, Netflix no ha precisado si la próxima fase será una tercera temporada de Berlín, un nuevo spin-off centrado en otro personaje o una sexta entrega de la serie principal.