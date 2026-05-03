Top 10 de las series y películas más populares de Netflix para este fin de semana

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Durante el fin de semana se han destacado series y películas en la plataforma de streaming Netflix que puedes maratonear ya sea solo o acompañado.

Prepara palomitas o tu snack favoritos y disfruta de las producciones más populares de Netflix en la República Dominicana.

Las tendencias de Netflix en la República Dominicana

1- Apex

Apex

Una mujer en duelo que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana queda atrapada en un retorcido juego mortal con un asesino que la considera su presa.

2- Intercambiados

Intercambiados

Una pequeña criatura del bosque y un ave majestuosa intercambian cuerpos. Ahora, deben aliarse para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas.

3- Patos

Patos

Cuando la vida en su hermoso y acogedor estanque comienza a parecer aburrida, una familia de patos se embarca en un viaje a Jamaica lleno de aventuras... y desventuras.

4- La inevitable derrota de Mister y Pete

Mister y Pete

Cuando arrestan a su madre, un adolescente se ve forzado a cuidar de un niño fugitivo llamado Pete, y ambos luchan por mantenerse lejos del servicio de protección infantil.

5- Enemigo Inmortal

Enemigo Inmortal

Un inspector de la policía de Hong Kong debe proteger a un científico y su revolucionario invento antes de que un adversario genéticamente modificado pueda convertirlo en un arma.

6- Love At Last

Love at last

A medida que se acerca el Día de San Valentín, Aslı ve una oportunidad para encontrar el amor con el hombre con el que ha estado intercambiando mensajes de texto, solo para descubrir, al conocerlo en persona, que él no tiene ni idea de quién es ella.

7- El verdugo

El verdugo

Un detective, un perfilador de criminales y una periodista se unen para atrapar a un asesino en serie cuyos homicidios están inspirados en el juego del ahorcado.

8- Embestida

Embestida

Tras la inundación causada por un fuerte huracán, los residentes de un pueblo deben luchar por sobrevivir a las aguas llenas de tiburones hambrientos.

9- El mundo miraculous

El mundo miraculous

Dobles oscuras de Ladybug y Cat Noir, provenientes de otro mundo, invaden París para robar el Miraculous de la Mariposa, desatando un enfrentamiento por la poderosa joya.

10- Serie Hombre en llamas

Hombre en llamas

Un veterano de las Fuerzas Armadas Especiales, atormentado por su pasado y acechado por sus enemigos, lucha por mantener a salvo a una adolescente en las calles de Río de Janeiro.