Trailer de "The Witness" sobre el asesinato de Rachel Nickell

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Netflix lanzó el tráiler oficial de The Murder of Rachel Nickell, un documental que revive uno de los crímenes más impactantes ocurridos en el Reino Unido en 1992: el asesinato de la joven madre Rachel Nickell en Wimbledon Common, frente a su hijo de dos años.

La producción explora cómo el caso conmocionó a la sociedad británica y puso en evidencia fallas en la investigación policial, que durante años señaló a sospechosos equivocados antes de esclarecer la verdad.

El documental promete un relato crudo y analítico sobre el impacto humano del crimen, la presión mediática y la crisis de confianza en las instituciones.

El avance muestra testimonios, reconstrucciones y análisis que buscan responder a las preguntas que aún persisten más de tres décadas después.