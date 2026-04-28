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Trailer de "The Witness" sobre el asesinato de Rachel Nickell
La producción explora cómo el caso conmocionó a la sociedad británica y puso en evidencia fallas en la investigación policial, que durante años señaló a sospechosos equivocados antes de esclarecer la verdad
Netflix lanzó el tráiler oficial de The Murder of Rachel Nickell, un documental que revive uno de los crímenes más impactantes ocurridos en el Reino Unido en 1992: el asesinato de la joven madre Rachel Nickell en Wimbledon Common, frente a su hijo de dos años.
La producción explora cómo el caso conmocionó a la sociedad británica y puso en evidencia fallas en la investigación policial, que durante años señaló a sospechosos equivocados antes de esclarecer la verdad.
El documental promete un relato crudo y analítico sobre el impacto humano del crimen, la presión mediática y la crisis de confianza en las instituciones.
El avance muestra testimonios, reconstrucciones y análisis que buscan responder a las preguntas que aún persisten más de tres décadas después.