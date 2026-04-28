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Trailer de "The Witness" sobre el asesinato de Rachel Nickell

La producción explora cómo el caso conmocionó a la sociedad británica y puso en evidencia fallas en la investigación policial, que durante años señaló a sospechosos equivocados antes de esclarecer la verdad

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Trailer de "The Witness" sobre el asesinato de Rachel Nickell

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Netflix lanzó el tráiler oficial de The Murder of Rachel Nickell, un documental que revive uno de los crímenes más impactantes ocurridos en el Reino Unido en 1992: el asesinato de la joven madre Rachel Nickell en Wimbledon Common, frente a su hijo de dos años.

La producción explora cómo el caso conmocionó a la sociedad británica y puso en evidencia fallas en la investigación policial, que durante años señaló a sospechosos equivocados antes de esclarecer la verdad.

 El documental promete un relato crudo y analítico sobre el impacto humano del crimen, la presión mediática y la crisis de confianza en las instituciones.

El avance muestra testimonios, reconstrucciones y análisis que buscan responder a las preguntas que aún persisten más de tres décadas después.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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