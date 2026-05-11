Desde Nicole Kidman hasta Demi Moore: así fue como Hollywood celebró el Día de las Madres

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Estrellas de Hollywood y figuras del entretenimiento inundaron las redes sociales con mensajes, fotografías y videos en ocasión del Día de la Madre 2026, en una jornada marcada por homenajes a sus propias madres y a sus hijos.

Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian-Jenner, fue una de las más activas en la celebración.

La empresaria compartió una serie de fotografías familiares en las que aparecen su madre, Mary Jo Campbell, junto a sus hijos y nietos.

“Ser madre y abuela es el papel más gratificante y significativo de mi vida”, escribió en sus redes sociales. “Me ha traído más alegría, amor y propósito del que jamás pude haber imaginado. Estoy muy agradecida con mi hermosa madre, que me enseñó todo sobre el amor incondicional, la fortaleza y estar siempre presente para la familia”.

La matriarca del clan Kardashian-Jenner compartió una serie de fotografías familiares junto a su madre, Mary Jo Campbell, y dedicó palabras a sus hijas

Kim Kardashian, fundadora de SKIMS, publicó en sus redes sociales un video con sus cuatro hijos —North, de 12 años; Saint, de 10; Chicago, de 8; y Psalm, de 7—, fruto de su relación con el rapero Kanye “Ye” West.

“¡Mis bebés! Gracias por elegirme como su mamá”, escribió la empresaria en Instagram.

La fundadora de SKIMS publicó un video con sus cuatro hijos y les agradeció por "elegirla" como su mamá

Nicole Kidman publicó una fotografía junto a sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret: “Para mis hermosas niñas, la mayor alegría es ser su madre. Feliz Día de la Madre a todas las madres del mundo”, escribió la actriz australiana en sus redes sociales.

La actriz australiana publicó una fotografía junto a sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret con un mensaje de celebración

Demi Moore también se sumó a la celebración con un mensaje dirigido a sus hijas. “Todavía recuerdo la primera vez que cada una de ustedes cabía en mis brazos. Ahora mírenlas”, escribió en Instagram. “Mis dulces niñas, han crecido de maneras que me quitan el aliento, y de alguna manera, cada año me enamoro más de quiénes son”.

Demi Moore dedicó un mensaje a sus hijas en Instagram y recordó el momento en que cada una "cabía en sus brazos"

Por su parte, la marca de belleza Rhode —fundada por Hailey Bieber— utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de imágenes de la empresaria bajo el título “la mamá de Jack”, en referencia a su hijo.

La fundadora de Rhode compartió una serie de imágenes bajo el título "la mamá de Jack

Gwyneth Paltrow compartió una fotografía junto a su hija Apple Martin y su madre Blythe Danner. “Feliz Día de la Madre. Enviando amor a todas las mujeres increíbles que nos moldearon, nos amaron y nos mostraron el camino”, escribió la actriz en sus redes sociales.