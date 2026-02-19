Esta noche RD destaca en Premio Lo Nuestro

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Uno de los días más esperados del año para la industria de la música latina es el de hoy por la celebración de Premios Lo Nuestro esta noche.

Pero, sobre todo para la comunidad criolla, ya que en la ceremonia que se realizará en el Kaseya Center y reunirá a las figuras más influyentes de la música, la presencia de dominicanos se elevó.

La gala se transmitirá por Telecentro, Canal 13, a partir de las 8:00 p.m.

Unión histórica

Uno de los momentos más esperados será la presentación conjunta de Romeo Santos y Prince Royce, con un espectáculo que mezclará temas de su álbum colaborativo “Better Late Than Never”.

Además, Romeo Santos, compite en importantes categorías como “ Lo Nuestro - Artista del Año”, “Canción del Año por “Khé?” junto a Rauw Alejandro, y en “La Mezcla Perfecta del Año”.

De su lado, Prince Royce también tiene los juegos pesados en término de nominaciones, ya que compite por el “Álbum del Año” con “Eterno”, así como “Álbum del Año Tropical” y “Artista Tropical del Año”, junto a su colega Romeo.

Poder femenino

La urbana Tokischa tendrá su debut musical esta noche con el sencillo “Ridin”. A juzgar por las nominaciones fue un gran año para ella, porque figura entre categorías como “Mejor combinación femenina” junto a Nathy Peluso, “Artista femenina del año – Urbano” y en “Mejor canción trap/hip hop – urbano”.

En ese mismo sentido, Natti Natasha compite por “Canción del Año” con Desde Hoy, “Álbum del Año Tropical” por Natti Natasha en Amargue y “Artista Femenina del Año en el renglón urbano.

Mientras que Yailin La Más Viral figura como “Artista Revelación Femenina del Año” y en la categoría de “Mejor canción dembow por “Bin Bong”.

El dembow se crece con un apartado único para él, en el que también suenan “Celos” de Tokischa & Bulin 47, “Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow, “Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel y “Quita Y Pone” – El Alfa & Fariana.

En la música cristiana, el nombre de Redimi2 resalta en “Canción del Año” junto a Nacho y Alex Zurdo por “Alabaré” y “Todo Va a Estar Bien” por Barack, Tercer Cielo y Juan Carlos Rodríguez.

A nivel de comunicación, el empresario y productor Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, lidera una transmisión especial tras bambalinas junto a parte de su equipo, en el que participará Gabi Desangles y Dotol Nastra.

La comunicadora Clarissa Molina forma parte del grupo de conductores oficiales de la gala.