Nuevas normas de la Academia permitirán a ganadores de festivales competir por el Óscar internacional

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Madrid, 4 may (EFE).- La Academia de Hollywood ha cambiado sus reglas y ahora, además de los filmes presentados por los países, podrán optar al Óscar internacional los ganadores en seis festivales internacionales, entre los que no está el español de San Sebastián, por lo que sus responsables trabajarán para tratar de ser incluidos.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, aseguró este lunes que "trabajarán" para formar parte del grupo de certámenes de cine cuyos ganadores optarán a ser candidatos al Óscar a mejor película internacional, ya que además ofrece una dimensión iberoamericana que no poseen otros grandes festivales europeos.

"Son unas normas raras, ya veremos cuánto tiempo siguen, pero es verdad que a nosotros nos hubiera gustado estar", reflexionó Rebordinos en declaraciones a los medios tras un acto en la Academia de Cine.

El pasado día 1 la Academia del cine estadounidense anunció cambios en diversas categorías. En la de mejor película internacional, a la vía habitual de que un país o región presente un filme, se añade ahora que las cintas ganadoras en seis festivales internacionales podrán igualmente optar a ese Óscar.

Se trata de las películas que ganen la Palma de Oro de Cannes, el León de Oro de Venecia, el Oso de Oro de Berlín, el Premio Busan del certamen homónimo surcoreano, el Gran Premio de Sundance (EE.UU.) y el Premio Plattform de Toronto (Candá).

Estas seis cintas entrarán directamente en el listado inicial de candidatas al Óscar a mejor cinta internacional, junto a las que elijan los comités de selección de cada país o región, como era la práctica hasta ahora.

Aunque el responsable español reconoció que "tiene su lógica" que se elija a Cannes, Venecia y Berlín, ya que son los más importantes de Europa, subrayó que "San Sebastián podría estar porque representa todo ese mundo iberoamericano que no está en ninguno de los otros festivales".

"Es un poco extraño, creo que es intentar rizar el rizo, y que los Óscar pasan por una época un poco compleja donde no acaban de encontrar su identidad", agregó.

Este nuevo sistema hubiera permitido que 'Anatomía de una caída' ('Anatomy of a Fall', 2023) optara al Óscar internacional como ganadora de la Palma de Oro de Cannes, en un año en el que no fue la elegida por Francia para ir a los premios de Hollywood.

El filme dirigido por Justine Trier fue nominado a cinco Óscar, de los que ganó el de mejor guion, pero no pudo competir por el de la categoría internacional ya que Francia eligió 'La passion de Dodin Bouffant' ('A fuego lento'), que no consiguió ser nominada.

Además este nuevo sistema quita presión a los cineastas de países con situaciones políticas complicadas. Por ejemplo, el ganador de la Palma de Oro de 2025 fue 'It Was Just an Accident' ('Un simple accidente'), del iraní Jafar Panahi.

El hecho de que fuera una coproducción francesa permitió a Francia presentar el filme como su candidato, al igual que ocurrió un año antes con 'The seed of the Sacred Fig' ('La semilla de la higuera sagrada'), de Mohammad Rasoulof, que compitió por Alemania.

Una categoría, la de mejor película internacional, que introduce otro cambio, y es que los filmes que compitan lo harán bajo el nombre del director y no del país.