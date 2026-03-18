Oriana Falla deslumbra con diseño de Suzelle Taveras en impactante vestido rojo

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Santo Domingo.– La elegancia y la sofisticación se hicieron presentes en la propuesta que lució la comunicadora Oriana Falla, quien apostó por un diseño de la destacada diseñadora Suzelle Taveras para la firma Bride to Be.

Oriana Falla es una de las figuras más destacadas del programa Extremo a Extremo, que se transmite por Digital 15. De origen venezolano, se ha ganado el cariño del público, especialmente del segmento juvenil, manteniéndose como una de las presentadoras favoritas.

Su crecimiento en la televisión dominicana ha sido notable en los últimos años, gracias a su carisma, presencia escénica y conexión con la audiencia.

La pieza, en un tono rojo intenso, resalta por su carácter imponente y femenino, concebida bajo el estilismo de Erick González, quien logró una armonía visual de alto impacto.

El vestido presenta un corte tipo sirena que se ajusta delicadamente al cuerpo, destacando la silueta, para luego ensancharse de forma sutil en la parte inferior. El diseño incorpora un escote profundo con solapas estructuradas, aportando un aire moderno y de fuerza, mientras que los hombros marcados y ligeramente elevados refuerzan una estética firme y estilizada.

En la parte posterior, la pieza se extiende en una cola larga que añade dramatismo y presencia, evocando la majestuosidad propia de una alfombra de gala como la de los Premios Soberano.

El look se completa con piezas de diamantes naturales de Joyería Lujos, que aportan destellos de luz y elevan la propuesta a un nivel aún más sofisticado.

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Créditos

• Diseño: Suzelle Taveras

• Estilismo: Erick González

• Fotografía: Maik Arrieta

• Joyas: Joyería Lujos

• Peinado: Alejandra Martínez