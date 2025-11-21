Paramount, Comcast y Netflix hacen ofertas para comprar Warner Bros Discovery

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción Internacional. Paramount, Comcast y Netflix han hecho ofertas económicas por la totalidad o partes de Warner Bros Discovery, según señalan Hollywood Reporter y Variety.

Las ofertas de esta primera ronda no son vinculantes y es probable que la situación evolucione en las próximas semanas, según señala Hollywood Reporter.

El conglomerado estadounidense es propietario de Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN, TBS, HGTV y otros canales. El pasado octubre rechazó tres ofertas de compra por parte de Paramount Skydance.

La última de estas ofertas fue de unos 24 dólares por acción y estaba compuesta en un 80 % en efectivo.

Paramount es el único agente, por el momento que quiere adquirir toda la cartera de WBD, mientras que Comcast y Netflix estarían solo interesadas en los estudios y los negocios de streaming, según señala Hollywood Reporter.

Las ofertas debían de presentarse antes del mediodía de este jueves, y el consejo de administración de WBD ahora deberá decidir cómo proceder.

Warner Bros. Discovery anunció que considerará propuestas para la venta de Warner Bros. (HBO Max y sus estudios) por separado de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión. Lo que coincide con el plan ya en marcha de Warner Bros. Discovery para dividirse en dos empresas antes de abril de 2026, señala Variety.