¿Qué pasó entre El Boli y Jessica Pereira: origen del conflicto?

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Los comunicadores Bolívar Valera, alias “El Boli” y Jessica Pereira han captado la atención del público en redes sociales y medios digitales debido a un nuevo enfrentamiento entre ambos.

Todo surge nueva vez cuando Pereira reveló en su espacio «Jessica en punto» que, en un momento, intentaron sacarla de La Bakana, «y no pudieron».

A lo que Bolívar Valera respondió que «En ese momento, el programa que estabas haciendo Jessica no era para estar en la radio, para hacer Youtube no era necesario estar al aire. Y yo no te quise sacar, yo di mi opinión, porque yo no tengo emisora» explicó.

Comentario de Jessica

Pero Jessica no se quedó callada y acudió a la cuenta de Instagram de “El Mañanero” para decirle lo siguiente:

“¡No seas hipócrita se frontal por una vez en tu vida y real como hombre!... tu opinión que llamaste a “aconsejar” … era que me sacaran, y yo enfrente a todos de frente! Y a ti @bolivarvalera de frente a Antonio lo hice, pero yo sí tengo pantalones y no hablo ni hago movidas ni daños por detrás! Solo que no se te dio”, dijo.

“… Tu consejo: ella no puede ni debe restar en radio … q consejo es ese 🐀Por eso estabas buscando otro horario … ¡Y ahí viene tu malentendido con lunini y los horarios de la otra emisora que lunini lo dijo al aire! pero nunca serás claro en tu vida ;)”, añadió.

Y recordó que “ahora sigo haciendo lo mismo que cuando pasó el problema con la Shakata , Caito, de hecho, ahora tengo más pájaros …Tú no eres real bolívar si quieres seguimos.”.

De inmediato, el dime y direte obtuvo reacciones en las redes sociales, mientras que otros espacios radiales se hicieron eco de lo sucedido.

La raíz del conflicto

Pelea Shakata y Caito

Según explicó la panelista del programa “El punto de Jessica”, Mey Félix (Fogón) este lunes todo comenzó luego de que los influencer Caito (invitado) y Shakatah (panelista) pelearan en vivo en el espacio radial con un bate.

A raíz del conflicto, supuestamente El Boli habló con los directivos de la emisora para que sacar el programa del aire “porque a su entender no era acto para estar en los medios”.