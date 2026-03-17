Resumen del bochinche
¿Qué pasó entre El Boli y Jessica Pereira: origen del conflicto?
“… Tu consejo: ella no puede ni debe restar en radio … q consejo es ese 🐀Por eso estabas buscando otro horario … ¡Y ahí viene tu malentendido con lunini y los horarios de la otra emisora que lunini lo dijo al aire! pero nunca serás claro en tu vida ;)”, añadió.
Los comunicadores Bolívar Valera, alias “El Boli” y Jessica Pereira han captado la atención del público en redes sociales y medios digitales debido a un nuevo enfrentamiento entre ambos.
Todo surge nueva vez cuando Pereira reveló en su espacio «Jessica en punto» que, en un momento, intentaron sacarla de La Bakana, «y no pudieron».
A lo que Bolívar Valera respondió que «En ese momento, el programa que estabas haciendo Jessica no era para estar en la radio, para hacer Youtube no era necesario estar al aire. Y yo no te quise sacar, yo di mi opinión, porque yo no tengo emisora» explicó.
Pero Jessica no se quedó callada y acudió a la cuenta de Instagram de “El Mañanero” para decirle lo siguiente:
“¡No seas hipócrita se frontal por una vez en tu vida y real como hombre!... tu opinión que llamaste a “aconsejar” … era que me sacaran, y yo enfrente a todos de frente! Y a ti @bolivarvalera de frente a Antonio lo hice, pero yo sí tengo pantalones y no hablo ni hago movidas ni daños por detrás! Solo que no se te dio”, dijo.
“… Tu consejo: ella no puede ni debe restar en radio … q consejo es ese 🐀Por eso estabas buscando otro horario … ¡Y ahí viene tu malentendido con lunini y los horarios de la otra emisora que lunini lo dijo al aire! pero nunca serás claro en tu vida ;)”, añadió.
Y recordó que “ahora sigo haciendo lo mismo que cuando pasó el problema con la Shakata , Caito, de hecho, ahora tengo más pájaros …Tú no eres real bolívar si quieres seguimos.”.
De inmediato, el dime y direte obtuvo reacciones en las redes sociales, mientras que otros espacios radiales se hicieron eco de lo sucedido.
La raíz del conflicto
Según explicó la panelista del programa “El punto de Jessica”, Mey Félix (Fogón) este lunes todo comenzó luego de que los influencer Caito (invitado) y Shakatah (panelista) pelearan en vivo en el espacio radial con un bate.
A raíz del conflicto, supuestamente El Boli habló con los directivos de la emisora para que sacar el programa del aire “porque a su entender no era acto para estar en los medios”.