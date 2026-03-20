El "pataleo" de los Soberano que no se apaga: lo último que ha salido

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La resaca de los Premios Soberano 2026 continúa dando de qué hablar. A días de celebrada la gala más importante del arte y el espectáculo dominicano, el llamado “pataleo” sigue sumando nuevos capítulos.

En las últimas horas, han salido a la luz más reacciones de artistas, comunicadores y seguidores que cuestionan decisiones tomadas por la premiación, desde categorías hasta ganadores.

Tal es el caso del comediante Liondy Ozoria, quien bromeó con ser nominado a tres categorías diferentes, pero no obtuvo su estatuilla.

Los 3 puntos de Liondy Ozoria a Premios Soberano

Sin embargo, el cantante Vakeró si arremetió contra el gremio y expresó lo siguiente:

Anoche confirmé algo que hace tiempo vengo sintiendo con @premiosoberano.

Perder no me duele. Yo he perdido antes, y he sabido aplaudir, felicitar y seguir caminando con respeto. Pero cuando el resultado no refleja lo que el pueblo expresa, entonces no estamos hablando de arte… estamos hablando de otra cosa.

Vakeró

A mí me enseñaron que cuando se abre una votación al público, es porque la voz del público cuenta. Si no cuenta, entonces no es participación… es ilusión.

No cuestiono el talento de nadie. Cuestiono el proceso.

Porque un premio que nace del arte, debe respetar al artista. Y un premio que involucra al pueblo, debe honrar la decisión del pueblo.

Yo no vine aquí a caerle bien a todo el mundo. Vine a trabajar, a crear, a dejar huellas… y eso lo he hecho con respeto y con verdad.

He sido leal a estos premios desde sus tiempos de Premios Casandra hasta lo que hoy conocemos como Premios Soberano. Aun así, hoy me toca decir lo que siento.

No todo lo que brilla es transparencia. Y no todo lo que se aplaude… es justo.

Al final, mi mayor premio sigue siendo el mismo. el cariño real de la gente que paga una boleta, que canta mis canciones, y que me respalda en cada tarima.

Ese sí no se manipula. Ese sí no se difiere. Ese sí es verdad y no se compra. Mierda pa ustedes.

Ambos utilizaron las redes sociales como su principal escenario de desahogo.

De inmediato, estas opiniones han generado un intenso debate digital que mantiene el tema en tendencia.