Película sobre Milly abre hoy Festival de Cine Global


Sandy Hernández, como Milly Quezada en la película que será estrenada esta noche.

Jorge Ramos

La película “Milly: La Reina del Merengue” tendrá esta noche su estreno mundial en la apertura del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) a celebrarse en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El filme escrito y dirigido por Leticia Tonos y protagonizado por Sandy Hernández como Milly Quezada, narra la vida de la merenguera dominicana, quien emigró siendo muy joven a Estados Unidos para escapar de la guerra civil dominicana y encontró en la música un camino de afirmación personal y cultural en el Washington Heights de los años setenta. 

Completan el elenco de la película: Juan Carlos Pichardo Jr. como Rafael Vásquez (el fallecido esposo de Milly Quezada), Raider Díaz como Rafelito Quezada y Jalsen Santana en el papel de don Rafael.

También actúan Nicole Padrón (Milly niña), Cindy Galán en el papel de Joselyn Quezada, y Marissabel Marte en el rol de doña Australiana Quezada y Francisco Alejandro Vásquez, quien personifica a Pedrito Núñez del Risco, entre otros.

La cinta combina el retrato de su carrera artística con su historia íntima, abordando la memoria, la identidad y la resiliencia.

En este mismo acto inaugural, el festival rendirá tributo a Cecilia García, por su trayectoria en teatro, cine y música, a la reconocida escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez, y a la propia Milly, por su contribución sostenida a la proyección internacional del merengue.

La 18ª edición del evento dirigido por Omar de la Cruz y organizado por la Fundación Global y Democracia (Funglode), se extenderá desde hoy hasta el próximo miércoles 4 de febrero. El Festival de Cine Global de Santo Domingo, reafirma en esta edición su vocación internacional y su compromiso con el cine como herramienta de reflexión cultural, memoria histórica y diálogo entre naciones.

Reconocimientos

El festival rendirá homenaje a personalidades cuya labor ha marcado el cine, la cultura y la cooperación internacional, entre ellas José Rafael Lantigua, Agliberto Meléndez, René Fortunato, Cecilia García, Milly Quezada, Brigitte Veyne y Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas, quien recibirá el Premio Camilo Carrau 2026.

El evento contará además con seis competencias internacionales en las áreas de ópera prima, animación, documental y cortometraje.

