“El pera” forjador del teatro rodante

Por décadas, el actor Ángel Salvador Pérez Martínez, conocido en el ámbito cultural dominicano como “El Pera”, ha sido una figura clave en la historia del teatro nacional.

Fundador del emblemático Teatro Rodante Dominicano, su visión trascendió los escenarios urbanos para llevar el arte dramático a los rincones más apartados de la República Dominicana.

Su vida ha sido testimonio de un compromiso inquebrantable con el acceso cultural como derecho fundamental.

Para El Pera, el nacimiento institucional de las artes dominicanas tiene un nombre claro: Bellas Artes. “Bellas Artes, para mí, es el extracto superior de los estudios artísticos”, afirma con la convicción de quien ha vivido el proceso desde sus raíces.

Recuerda que antes de la creación de la Dirección General de Bellas Artes, en julio de 1940, lo único que existía era el Conservatorio Nacional de Música y Declamación.

Fue con la llegada de nuevos maestros y el impulso estatal que el teatro empezó a consolidarse. “Bellas Artes es la madre constitucional de las artes en la República Dominicana”, sostiene.

Al abordar los fundamentos que permitieron forjar el Teatro Rodante, es notable que su visión del arte nunca fue elitista; desde sus inicios entendió que debía llegar más allá de los grandes salones.

Por eso, el nacimiento del Teatro Rodante surgió de una observación simple, pero poderosa: “el barrio nunca había ido al teatro”, dice.

Pérez Martínez cuenta que, entre los años de 1930-1940, las únicas funciones teatrales ocurrían en el Teatro Capitolio de la avenida Independencia, cuando venía alguna compañía extranjera, generalmente española o cubana, o en el Cine-Teatro Olimpia, propiedad de la familia Gómez, fundado en 1941. Pero estas funciones estaban lejos del alcance de la mayoría de los dominicanos.

“Los actores profesionales no querían ir a los pueblos, tendrían sus razones”, reflexiona. Fue así como, a partir de 1959, El Pera comenzó un recorrido inédito por todo el territorio nacional. Eran los primeros pasos de su proyecto Teatro Rodante Dominicano, una compañía ambulante que desafió estructuras, prejuicios y limitaciones para sembrar la cultura teatral en cada rincón.

Primeras funciones, primeros obstáculos

Los inicios no fueron fáciles. Por ejemplo, en Pedernales, una de las primeras localidades visitadas, encontró resistencia. “Me dijeron que no podía hacerlo”.

Sin embargo, no se detuvo. Identificó un edificio cerrado, el antiguo Palacio del Partido Dominicano, y solicitó que se abriera para presentar la obra de teatro. La respuesta del público fue masiva.

El gobernador, al ver la acogida, lo instó a quedarse: “Todo el pueblo ha venido aquí, usted tendrá que dar más funciones”, recuerda que le sugirió.

Y así fue: una a las 7:00 y otra a las 10:00 de la noche. Incluso, el entonces senador provincial Pablo Rafael Casimiro Castro le pidió que lo avisara cuando regresara a Pedernales, para aprovechar la convocatoria del teatro en sus mítines políticos.

“Todo el pueblo fue al teatro, dejando de lado las actividades políticas del pueblo”, relata El Pera, aún asombrado.

Entre la cultura y la política

La tarea de llevar teatro a zonas fronterizas de la República Dominicana no estuvo exenta de polémicas. Tras presentar la obra “Pedro y el lobo”, de Sergei Prokofiev, fue acusado de comunista por usar el texto de un autor soviético.

Sin embargo, su intención era puramente educativa y cultural. “Es que en los pueblos había academias de música, por eso sabían de instrumentos, pero nunca habían visto una obra teatral”, recuerda.

Con esa visión, El Pera recorrió Jimaní, Elías Piña, Barahona, y muchos otros pueblos. En cada lugar, no solo montaba funciones, sino que también ofrecía talleres y dejaba instalada una pequeña escuela de teatro. Un teatro necesario, sembrado con humildad.

Gracias a esta labor titánica, la prensa nacional llegó a declarar al Teatro Rodante como una “necesidad nacional”.

A su paso, fue sembrando una cultura teatral que incluso motivó al teatro profesional de la capital a salir a las provincias, entendiendo el poder del arte como vehículo de transformación social.

“Siempre decía que no tenía sentido que hubiera tantas escuelas de música en el país y ninguna de teatro”, recuerda.

Para El Pera, el teatro debía ser una herramienta educativa desde la infancia. Él mismo tuvo su primer acercamiento a los clásicos en una escuela pública, la Escuela República de Argentina, donde presenció “La guarda cuidadosa” de Cervantes. “Me la aprendí de memoria”, dice el artista con orgullo.

Legado vivo

Hoy, pese a los intentos de desmantelar el Teatro Rodante en varias ocasiones, la iniciativa aún existe. Es un símbolo de resistencia, de creatividad comunitaria y de un país que, gracias a pioneros como El Pera, pudo mirar al teatro como una forma de encuentro, identidad y dignidad.