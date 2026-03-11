Lo que piensa Georgina Duluc de la nueva cédula de identidad que se ha hace viral

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comunicadora y productora Georgina Duluc se volvió viral este martes tras recibir la nueva cédula de identidad.

A través de un video compartió su experiencia y destacó la importancia de mantener los datos actualizados y contar con un documento de identidad seguro.

“Estoy feliz porque acabo de sacar mi nueva cédula. Con esta cédula acabo de actualizar toda mi toda mi información”, dijo.

Georgina Duluc saca nueva cédula

Además, invitó a la ciudadanía a estar atenta al inicio del proceso y acudir a renovar su cédula en el mes de su cumpleaños en cualquiera de los centros de cedulación habilitados.

“Es bellísima. En el mes de su cumpleaños, usted va y saca su nueva cédulapara que ande por la calle en regla”, añadió.

Esta iniciativa forma parte del proyecto de modernización del sistema de identidad nacional que desarrolla la institución, con el objetivo de fortalecer la seguridad confiabilidad del principal documento de identificación de los dominicanos.