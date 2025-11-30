Premios Fashion Top Models Internacional regresa a Santo Domingo, uniendo a más de 20 países

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La organización Premios Fashion Top Models Internacional (P.F.T.M.I), anunció la celebración de su sexta edición, que tendrá lugar del 11 al 14 de diciembre en el centro comercial Sambil de Santo Domingo, con un salón de 1,780 m² que se transformará en el epicentro del glamur y la creatividad, uniendo a más de 20 países y promoviendo la inclusión y equidad, más las oportunidades para todos los actores de la industria.

"Estamos entusiasmados de regresar a Santo Domingo, una ciudad que irradia creatividad y es el escenario perfecto para celebrar el talento global", afirmó Daniel Mateo, creador y CEO de la premiación.

En ese mismo tenor, Mateo declaró que P.F.T.M.I es “una plataforma que va más allá del glamur; es un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de todos los protagonistas de las pasarelas”.

Este evento emblemático será un maratón de moda con temática "Industrial", diseñado para destacar a las modelos más sobresalientes del 2025, así como a diseñadores, directores de agencias, maquillistas, fotógrafos, videógrafos y nuevos talentos.

La agenda incluirá bloques de moda diarios, diversas actividades, música en vivo, espectáculos, ceremonias de premiación, exhibiciones y ventas de productos relacionados con la moda, salud y belleza.

“En su apertura el jueves 11 de diciembre a las 7.00 P.M; disfrutaremos del incomparable glamur, de "OPULENCIA", colección que será la encargada de inaugurar nuestra pasarela, con la maestra Giannina Azar, quien, con su característico estilo sofisticado y detalles exquisitos, promete ofrecer un espectáculo inolvidable que destacará la riqueza y diversidad de la moda local”, detalló Mateo.

Reconocidas marcas y diseñadores.

De igual manera, P.F.T.M.I contará con la participación de reconocidos diseñadores, entre los que se encuentran Melkis Díaz, Eddy Rambaldy, Leydi Marine, Cinthia Francisco, Alejandra Trujillo, Bernardino Gómez, Plumas Rosa, Jonnathan Duin, Fredya Valentina, y Francisco Escobar.

Asimismo, Tiffany Fermín, Yilda Santana, Yasmín Rodríguez, Blanco Negro y Más, CKaccesorios, Víctor Guzmán, Amilde Severino, Krisheisy Rodríguez, Carmen Cabrera, Yheny Celis, Víctor Guzmán, Neigy Alvarado, Queen’s Academyrd y Martha Gabriela Rosas desde México.

Además de Mateo, su equipo de producción estará conformado por Florys Jiménez, directora general; Melvin Javier, director de fotografías y audiovisuales; José Lugo, director de maquillaje; Ana Lidia Hinojosa, directora de protocolo; Edgar Plata, gerente técnico Grupo AlterEgo; Starky Music, director de luces y sonido; Miguel Orozco, decoración; Keyla Katiuska Pichardo Rosario, Banquets y Events Rosand Events; Edwin Sterling Almonte diseñador gráfico y Christal Legreaux, asistente ejecutiva.

En tanto, sus patrocinadores serán AlterEgo, Restaurante Borbone, JP. Chenet, Café Santo Domingo, SAMBIL, El Nuevo Diario, Rosand Events, Versum Italy, Absolute New York, Nicka New york, Starky Music y Miguel Orozco el Rey de las Flores.

Por igual, Color Desingn, Pasta Lovers by Cheef Pablito, Giotttmart bolsos ecologistas, Compagnia del Colore, Rolland, Máxima Hair Body Technology, Paimastay la villa de tus sueños, Delicias Nauj, Venecaribe, Dolin Dive Center, Water Sports srl y Tainos LAB.

Sus presentadores serán Irina Peguero, Liliam Bobadilla, La Pitonisa y Laura Villar, Miss Mundo Latino 2025.

Premios Fashion Top Models Internacional es una organización dedicada a reconocer y premiar el talento en el mundo de la moda, a nivel nacional e internacional.