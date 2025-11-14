Premios Grammy 2025: lo mejor y más sorprendente de la noche

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La 26ª edición de los Latin Grammy 2025 que se celebró este jueves en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas dejó momentos memorables.

Entre los instantes más comentados de la gala se destacó la victoria inesperada de Alejandro Sanz, quien se llevó el premio a Grabación del Año por 'Palmeras en el jardín'.

Tras ganar a estatuilla no dudó en dirigirse a Bad Bunny para decirle que le “robó” el premio.

“Perdón, Benito, te lo he robado”, dijo Sanz.

Otro de los momentos más emblemáticos fue cuando el puertorriqueño Bad Bunny ganó por primera vez en su carrera el Latin Grammy a Álbum del Año por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

Además, recibió cinco premios en total, con Mejor Interpretación Urbana, Mejor Canción Urbana, Mejor Interpretación de Reguetón y Mejor Álbum de Música Urbana.

La colombiana Karol G conmovió a todos al recordar la importancia de regresar a sus raíces musicales y mantenerse fiel a su estilo tras haber obtenido el premio a Canción del Año por 'Si antes te hubiera conocido'.

También ganó como Mejor Canción Tropical junto a Edgar Barrera.

Los Tigres del Norte durante su presentación mostraron imágenes de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Lista completa de los ganadores

Álbum del Año

Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Mejor Nuevo Artista

Paloma Morphy

Mejor Canción Pop

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Grabación del Año

Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

Canción del Año

Si antes te hubiera conocido – Karol G

Mejor Canción Urbana

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Urbana

Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Raíces – Gloria Estefan

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional

Bogotá - Andrés Cepeda

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Veneka - Rawayana y Akapellah

Mejor Interpretación Reggaeton

Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Fresh - Trueno

Mejor Canción Cantautor

Cancionera - Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Compositor del Año

Edgar Barrera

Productor del Año

Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton

Mejor Canción Cantautor (compositores)

Cancionera – Natalia Lafourcade

Mejor Álbum Cantautor

Cancionera – Natalia Lafourcade

Mejor Canción Tropical

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Mejor Álbum Merengue/Bachata

Novato Apostador – Eddy Herrera

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

Mejor Canción Alternativa

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum de Música Alternativa

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Rock

La Torre – RENEE• Sale El Sol – Fito Paez

Mejor Álbum de Pop/Rock

Ya Es Mañana – Morat

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

Revolución Diamantina – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil)

Mejor Diseño de Empaque

Cuarto Azul – Christian Molina (Aitana)

Mejor Álbum de Música Banda

4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda

Mejor Álbum de Música Infantil

Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

Caju – Liniker

Mejor Álbum de Rock

Novela – Fito Paez

Mejor Álbum de Salsa

Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Canción de Pop/Rock

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia