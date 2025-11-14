¡Impactante!
Premios Grammy 2025: lo mejor y más sorprendente de la noche
La 26ª edición de los Latin Grammy 2025 que se celebró este jueves en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas dejó momentos memorables.
Entre los instantes más comentados de la gala se destacó la victoria inesperada de Alejandro Sanz, quien se llevó el premio a Grabación del Año por 'Palmeras en el jardín'.
Tras ganar a estatuilla no dudó en dirigirse a Bad Bunny para decirle que le “robó” el premio.
“Perdón, Benito, te lo he robado”, dijo Sanz.
Otro de los momentos más emblemáticos fue cuando el puertorriqueño Bad Bunny ganó por primera vez en su carrera el Latin Grammy a Álbum del Año por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.
Además, recibió cinco premios en total, con Mejor Interpretación Urbana, Mejor Canción Urbana, Mejor Interpretación de Reguetón y Mejor Álbum de Música Urbana.
La colombiana Karol G conmovió a todos al recordar la importancia de regresar a sus raíces musicales y mantenerse fiel a su estilo tras haber obtenido el premio a Canción del Año por 'Si antes te hubiera conocido'.
También ganó como Mejor Canción Tropical junto a Edgar Barrera.
Los Tigres del Norte durante su presentación mostraron imágenes de la comunidad migrante en Estados Unidos.
Lista completa de los ganadores
Álbum del Año
Debí tirar más fotos – Bad Bunny
Mejor Nuevo Artista
Paloma Morphy
Mejor Canción Pop
El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Grabación del Año
Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
Canción del Año
Si antes te hubiera conocido – Karol G
Mejor Canción Urbana
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Mejor Álbum de Música Urbana
Debí tirar más fotos – Bad Bunny
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
Mejor Álbum Tropical Tradicional
Raíces – Gloria Estefan
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz
Mejor Álbum Pop Tradicional
Bogotá - Andrés Cepeda
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
Veneka - Rawayana y Akapellah
Mejor Interpretación Reggaeton
Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
Fresh - Trueno
Mejor Canción Cantautor
Cancionera - Natalia Lafourcade
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
Palabra De To’s (Seca) – Carín León
Compositor del Año
Edgar Barrera
Productor del Año
Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton
Mejor Canción Cantautor (compositores)
Cancionera – Natalia Lafourcade
Mejor Álbum Cantautor
Cancionera – Natalia Lafourcade
Mejor Canción Tropical
Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
Mejor Álbum Merengue/Bachata
Novato Apostador – Eddy Herrera
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
Mejor Canción Alternativa
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum de Música Alternativa
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Rock
La Torre – RENEE• Sale El Sol – Fito Paez
Mejor Álbum de Pop/Rock
Ya Es Mañana – Morat
Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
Revolución Diamantina – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil)
Mejor Diseño de Empaque
Cuarto Azul – Christian Molina (Aitana)
Mejor Álbum de Música Banda
4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda
Mejor Álbum de Música Infantil
Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
Caju – Liniker
Mejor Álbum de Rock
Novela – Fito Paez
Mejor Álbum de Salsa
Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
Mejor Canción de Pop/Rock
Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
