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O Agente Secreto

Premios Platino 2026: ¡Los grandes ganadores revelados!

La película 'O Agente Secreto' ('El Agente Secreto') se convirtió este sábado en la gran triunfadora. 

'O Agente Secreto', gran triunfadora de los XIII Premio Platino

'O Agente Secreto', gran triunfadora de los XIII Premio Platino

EFE EFE
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Playa del Carmen (México).- La película brasileña 'O Agente Secreto' ('El agente secreto') y la serie argentina 'El Eternauta' fueron este sábado las triunfadoras de los XIII Premios Platino, que se celebraron en el parque Xcaret, Riviera Maya (México), con siete galardones la cinta y ocho la serie.

CATEGORÍAS DE CINE

-Mejor película iberoamericana de ficción:

'O Agente Secreto' ('El agente secreto', Brasil).

-Mejor comedia iberoamericana de ficción:

'La cena' (España).

-Mejor dirección:

Kleber Mendonça Filho, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Mejor guión:

Kleber Mendonça Filho, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Mejor interpretación masculina en cine:

Wagner Moura, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Mejor interpretación femenina en cine:

Blanca Soroa, por 'Los domingos' (España).

-Mejor película de animación:

'Olivia & las nubes' (República Dominicana).

-Mejor película documental:

'Apocalipse nos Trópicos' (Brasil).

-Opera prima de ficción iberoamericana:

'Sorda' (España).

-Mejor actor de reparto:

Álvaro Cervantes, por 'Sorda' (España).

-Mejor actriz de reparto:

Camila Pláate, por 'Belén' (Argentina).

-Mejor dirección de fotografía:

Mauro Herce, por 'Sirat' (España).

-Mejores efectos especiales:

Pep Claret, por 'Sirat' (España).

-Mejor dirección de Sonido:

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat' (España).

-Mejor música original:

Tomaz Alves Souza y Mateus Alves, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Mejor dirección de Arte:

Thales Junqueira, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Mejor montaje:

Eduardo Serrano y Matheus Farias, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Premio al Cine y Educación en Valores:

'Belén' (Argentina).

-Mejor diseño de vestuario:

Helena Sanchís, por 'La cena' (España).

-Mejor maquillaje y peluquería:

Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver, por 'El cautivo' (España).

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN:

-Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana:

'El eternauta' (Argentina).

-Mejor interpretación masculina en serie de televisión:

Ricardo Darín, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejor interpretación femenina en serie de televisión:

Paulina Gaitán, por 'Las muertas' (México).

-Creador de miniserie o teleserie:

Bruno Stagnaro, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejor serie de larga duración:

'Beleza Fatal' (Brasil).

-Mejor actriz de reparto:

Andrea Pietra, por 'El eternauta'.

-Mejor actor de reparto:

César Troncoso, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejor música original:

Federico Jusid, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejor montaje:

Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejores efectos especiales:

Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejor dirección de Arte:

Pepe Domínguez del Olmo, por 'Anatomía de un instante' (España).

-Mejor dirección de Sonido:

Daniel de Zayas, por 'Anatomía de un instante' (España).

-Mejor dirección de Fotografía:

Álex Catalán, por 'Anatomía de un instante' (España).

-Mejor diseño de Vestuario:

Fernando García, por 'Anatomía de un instante' (España).

-Mejor maquillaje y peluquería:

Marcos Cáceres y Dolores Giménez, por 'Menem' (Argentina).

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