O Agente Secreto
Premios Platino 2026: ¡Los grandes ganadores revelados!
La película 'O Agente Secreto' ('El Agente Secreto') se convirtió este sábado en la gran triunfadora.
Playa del Carmen (México).- La película brasileña 'O Agente Secreto' ('El agente secreto') y la serie argentina 'El Eternauta' fueron este sábado las triunfadoras de los XIII Premios Platino, que se celebraron en el parque Xcaret, Riviera Maya (México), con siete galardones la cinta y ocho la serie.
CATEGORÍAS DE CINE
-Mejor película iberoamericana de ficción:
'O Agente Secreto' ('El agente secreto', Brasil).
-Mejor comedia iberoamericana de ficción:
'La cena' (España).
-Mejor dirección:
Kleber Mendonça Filho, por 'O Agente Secreto' (Brasil).
-Mejor guión:
Kleber Mendonça Filho, por 'O Agente Secreto' (Brasil).
-Mejor interpretación masculina en cine:
Wagner Moura, por 'O Agente Secreto' (Brasil).
-Mejor interpretación femenina en cine:
Blanca Soroa, por 'Los domingos' (España).
-Mejor película de animación:
'Olivia & las nubes' (República Dominicana).
-Mejor película documental:
'Apocalipse nos Trópicos' (Brasil).
-Opera prima de ficción iberoamericana:
'Sorda' (España).
-Mejor actor de reparto:
Álvaro Cervantes, por 'Sorda' (España).
-Mejor actriz de reparto:
Camila Pláate, por 'Belén' (Argentina).
-Mejor dirección de fotografía:
Mauro Herce, por 'Sirat' (España).
-Mejores efectos especiales:
Pep Claret, por 'Sirat' (España).
-Mejor dirección de Sonido:
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat' (España).
-Mejor música original:
Tomaz Alves Souza y Mateus Alves, por 'O Agente Secreto' (Brasil).
-Mejor dirección de Arte:
Thales Junqueira, por 'O Agente Secreto' (Brasil).
-Mejor montaje:
Eduardo Serrano y Matheus Farias, por 'O Agente Secreto' (Brasil).
-Premio al Cine y Educación en Valores:
'Belén' (Argentina).
-Mejor diseño de vestuario:
Helena Sanchís, por 'La cena' (España).
-Mejor maquillaje y peluquería:
Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver, por 'El cautivo' (España).
CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN:
-Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana:
'El eternauta' (Argentina).
-Mejor interpretación masculina en serie de televisión:
Ricardo Darín, por 'El eternauta' (Argentina).
-Mejor interpretación femenina en serie de televisión:
Paulina Gaitán, por 'Las muertas' (México).
-Creador de miniserie o teleserie:
Bruno Stagnaro, por 'El eternauta' (Argentina).
-Mejor serie de larga duración:
'Beleza Fatal' (Brasil).
-Mejor actriz de reparto:
Andrea Pietra, por 'El eternauta'.
-Mejor actor de reparto:
César Troncoso, por 'El eternauta' (Argentina).
-Mejor música original:
Federico Jusid, por 'El eternauta' (Argentina).
-Mejor montaje:
Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por 'El eternauta' (Argentina).
-Mejores efectos especiales:
Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por 'El eternauta' (Argentina).
-Mejor dirección de Arte:
Pepe Domínguez del Olmo, por 'Anatomía de un instante' (España).
-Mejor dirección de Sonido:
Daniel de Zayas, por 'Anatomía de un instante' (España).
-Mejor dirección de Fotografía:
Álex Catalán, por 'Anatomía de un instante' (España).
-Mejor diseño de Vestuario:
Fernando García, por 'Anatomía de un instante' (España).
-Mejor maquillaje y peluquería:
Marcos Cáceres y Dolores Giménez, por 'Menem' (Argentina).
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Lency Alcántara