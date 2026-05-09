Premios Platino 2026: Guillermo Francella compite por Mejor Interpretación Masculina

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El actor argentino Guillermo Francella, que recibirá el sábado el Premio Platino de Honor por toda su carrera, aseguró este viernes que desde sus inicios en el mundo de la actuación siempre amó «tomar riesgos en cada personaje», buscando que fueran «antagónicos entre sí», pero sin olvidar la identificación con el público.

«Fuera del género que fueran tenían esa identificación», dijo en una rueda de prensa en el parque natural de Xcaret, en la Riviera Maya mexicana, el intérprete conocido por sus papeles en ‘El secreto de sus ojos’ o la exitosa serie de Disney + ‘El encargado (2022-2026, cuatro temporadas).

Porque todos sus papeles «tienen que ver con lo popular». «Es lo que me representa a mí, con humor blanco para niños o con más profundidad, pero que siempre tengan eso que cada uno de ustedes tiene», señaló Francella.

Premio a un camino andado

El Premio de Honor, significa para el actor argentino «un reconocimiento al camino andado» y eso, «tienen otra profundidad», dijo.

«Estoy enormemente agradecido por el respeto con que se trata esta gala y este premio, con el jurado, con cómo llevan a cabo todo. Estoy como pleno y satisfecho y feliz de como me miman y me cuidan. Esta distinción es lo mejor que me puede pasar. Me emociona mucho», aseguró.

Francella recordó que a pesar de su pasión por la interpretación desde muy joven estudió periodismo: «Búscate algo para comer», le decían sus padres cuando él lo único que quería era hacer teatro.

«Tuve mucha gente que me acompañó»

«Sentía que en periodismo oral, no en el escrito, había algo de actuación. Lo llevé a cabo, me recibí y trabajé en una revista de la cual me despidieron al poquito tiempo», explicó entre risas, «y no me gustó», añadió, a pesar de que fuera porque se acabó su periodo de estancia en el medio, «y no por otra cosa».

Su vocación le viene desde muy joven, desde que en el colegio de secundario, «para financiar el viaje de egresado mi idea fue hacer una obra de teatro (‘Charlatanes’, de Julio escobar) y allí algo me pasó. Me movilizó tanto verme allí en el escenario que dije este es mi lugar en el mundo, era muy jovencito».

Además del Premio de Honor, el actor, está en esta edición de los Platino, nominado además en la categoría de Mejor Interpretación Masculina de Largometraje por su papel en ‘Homo Argentum’, película de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat en la que interpreta a 16 personajes distintos.

El filme fue un gran éxito en el país y suscitó un debate público sobre qué imagen de la sociedad argentina reflejan los personajes que interpreta.

Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artis y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.