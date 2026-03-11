Premios Soberano: ¿Cómo nacieron y se convirtieron en los importantes de RD?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la finalidad de valorar y reconocer la labor realizada por los artistas dominicanos, desde hace 42 años la Asociación de Cronistas de Arte, ACROARTE, realiza cada año el galardón Premios Soberano.

Este galardón fue crearon inicialmente bajo el nombre de Premios Casandra en el 1984, y celebraron su primera edición el 15 de abril de 1985 en una ceremonia en el desaparecido cine teatro Olimpia.

En un proceso de renovación y evolución, en el 2012 el galardón cambia al nombre por el que actualmente se le conoce: Premio Soberano.

Con el paso de los años, estos se han convertido en el principal evento artístico de su clase, premiando lo mejor del año en 4 renglones: el arte Clásico, que evalúa las categorías de teatro y música clásica; el arte Popular, en el que se reconoce a los exponentes de música popular; el de Comunicación, que incluye a los talentos de la televisión, la radio; y el Renglón de Cine que reconoce a los talentos y las producciones locales del mundo del 7mo arte.

A partir del 1995, como parte de su marcado crecimiento y proyección fuera de nuestra frontera, se incorpora un reconocimiento internacional, a través del cual se reconoce a las principales figuras latinas que se destacan en diferentes campos, quienes han labrado una trayectoria de éxito, dentro y fuera de sus respectivos países de origen. Reciben cada año El Soberano Internacional a la Trayectoria y a la Revelación.

Desde entonces, por esta gala ha desfilado las mas importantes figuras de dimension internacional como Celia Cruz, Juan Gabriel, Gloria Trevi, Yuri, Gilberto Santarosa, Chayanne, Lucia Mendez, Roberto Gomez Bolaños, Daddy Yankee, Don Omar, Bad Bunny, Romeo Santos, milio y Gloria Estefan, Shakira, Juanes, entre otros.

Hoy por hoy, Premios Soberano es el evento icónico del arte y la cultura en la República Dominicana, a su vez el espectáculo televisado de mayor rating del país.