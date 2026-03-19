Las presentaciones musicales que se robaron el show en los Soberano

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Los Premios Soberano 2026 no solo premiaron lo mejor del arte dominicano, también dejaron momentos musicales que hicieron vibrar al Teatro Nacional. Aquí te contamos los que se robaron el show.

Milly Quezada llega volando

La “Reina del Merengue” protagonizó uno de los momentos más impactantes de la noche al aparecer sobre el escenario… ¡a bordo de un avión! Su entrada dejó boquiabiertos a todos los asistentes.

Entre luces y efectos especiales, Milly reafirmó su estatus como ícono del merengue y embajadora de la música dominicana, llevando a todos en un vuelo simbólico hacia nuevas alturas.

Cierre explosivo con Shadow Blow y Yailin La Más Viral

Shadow Blow y Yailin La Más ViralHOY

El gran final estuvo a cargo de Shadow Blow y Yailin La Más Viral. Shadow Blow prendió el escenario con tres canciones que hicieron cantar y bailar a todos, antes de unirse a Yailin en el tema “Solo tú y yo”. Con un imponente vestido rojo, Yailin puso a toda la sala a corear, cerrando así la premiación con un broche de oro lleno de ritmo y energía.

Toño Rosario trae el merengue al Teatro Nacional

Presentación de Toño RosarioHOY

El “galáctico” Toño Rosario subió al escenario por primera vez en los Soberano con un espectáculo que combinó coreografías y sus clásicos más emblemáticos. Ritmo, color y pura energía dominaron su presentación, dejando claro que el merengue sigue siendo el corazón de la música dominicana.