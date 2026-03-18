Programa de radio “La Fábrica” salió con buenos bríos

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El programa de radio “La Fábrica” salió al aire a través de Estrella 90 ayer, en horario de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, bajo la conducción de Cheddy García, Hony Estrella, José Matos, Wandaly Soriano, Sariné Féliz, Candy Flow y Enger Luna bajo la producción ejecutiva de Caribbean Media World.

Para este proyecto, Grupo Medrano construyo una nueva cabina vanguardista, amplia y equipada con tecnología de última generación, acorde con las tendencias de la radio actual y con proyección para su difusión en plataformas digitales.

El espacio, más que un programa de radio, es una apuesta fresca, pero a la vez experimentada; donde la actualidad tiene voz, la farándula análisis, el oyente tiene participación y las redes tendrán debate… y el humor será el condimento perfecto.

El elenco del show le llevará al público oyente el pulso real de lo que sucede en variados escenarios.