Transmisión
Programa de radio “La Fábrica” salió con buenos bríos
El elenco del show le llevará al público oyente el pulso real de lo que sucede en variados escenarios.
El programa de radio “La Fábrica” salió al aire a través de Estrella 90 ayer, en horario de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, bajo la conducción de Cheddy García, Hony Estrella, José Matos, Wandaly Soriano, Sariné Féliz, Candy Flow y Enger Luna bajo la producción ejecutiva de Caribbean Media World.
Para este proyecto, Grupo Medrano construyo una nueva cabina vanguardista, amplia y equipada con tecnología de última generación, acorde con las tendencias de la radio actual y con proyección para su difusión en plataformas digitales.
El espacio, más que un programa de radio, es una apuesta fresca, pero a la vez experimentada; donde la actualidad tiene voz, la farándula análisis, el oyente tiene participación y las redes tendrán debate… y el humor será el condimento perfecto.
El elenco del show le llevará al público oyente el pulso real de lo que sucede en variados escenarios.