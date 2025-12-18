La proyección internacional de Angelo Perrone se afianza tras un año exitoso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Angelo Perrone quien se consolida como una de las figuras emergentes más sólidas del género urbano tropical, cierra con emoción el 2025, año que ha representado para su carrera la confirmación de la gran conexión con el público, y el avance correcto de su camino musical.

Perrone, quien resultó ganador del galardón Artista en Ascenso Tropical del Año en los Premios Glamour Music Awards 2025, reafirmando así su crecimiento, impacto y proyección internacional.

Angelo, manifestó que este premio llegó en una etapa clave de su carrera, donde su crecimiento ha sido evidente tanto a nivel musical como en el posicionamiento dentro de la industria musical.

Durante el último año, su carrera ha experimentado una notable expansión, abriéndole puertas importantes, aumentando su visibilidad y generando nuevas oportunidades de colaboración con artistas, productores y talentos emergentes.

En el ámbito musical, Angelo Perrone ha reforzado su presencia con el lanzamiento de sus más recientes sencillos promocionales, “Dale Ya” y “Promete”, dos temas que reflejan su madurez artística, su versatilidad y la consolidación de su sonido urbano tropical. Ambos lanzamientos han tenido una positiva recepción por parte del público y han servido como carta de presentación en nuevos escenarios internacionales.

Especial mención merece la acogida de su música en Colombia, país donde su propuesta ha crecido de manera vertiginosa. “Nada se compara con ver cómo personas de otros países cantan mis canciones como si fueran suyas”, manifestó el artista, quien se prepara para regresar muy pronto de gira, impulsado por el cariño recibido fuera de su país natal.

Además de Colombia, el equipo de Angelo Perrone proyecta una agenda internacional que incluye presentaciones en México, Ecuador, Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos, llevando el sonido urbano tropical auténtico y fresco a nuevas audiencias. Paralelamente, el crecimiento de sus shows en vivo y giras ha sido clave en el fortalecimiento de su conexión directa con el público.

De cara al futuro, sus planes incluyen el lanzamiento de un nuevo álbum, diversas colaboraciones musicales, la expansión definitiva de su carrera a nivel internacional y la construcción de una propuesta sólida y auténtica que marque una diferencia dentro del género urbano tropical.