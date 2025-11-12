¿Hasta qué punto el entretenimiento puede tocar temas delicados?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El debate y críticas en torno a qué tan sano puede ser el entretenimiento y su influencia en la sociedad vuelve a ser tema de conversación con la popularidad de La Casa de Alofoke y La Mansión de Luinny.

Ambos espacios, seguidos por millones de personas en plataformas digitales, han generado conversación por las distintas peleas y temas que se tocan —a veces con humor y picardía— pero al final son temas delicados, incluyendo controversias como la de Valka, el enfrentamiento de la Insuperable con la Benítez y Cosculluela.

Para el sociólogo Celedonio Jiménez, el entretenimiento puede y debe tratar asuntos sensibles, siempre que lo haga con inteligencia y propósito.

“El entretenimiento y humor inteligentes pueden tratar temas delicados. De hecho, sería importante y provechoso que lo hicieran, no para mal educar o apartar a los individuos de la realidad vivencial, sino para conocerla mejor, impulsar el desarrollo humano y promover una identidad colectiva progresiva y enorgullecedora”, afirmó Jiménez.

Sobre su influencia en la sociedad, el miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana consideró que plataformas de este tipo tienen un impacto profundo en la sociedad, tanto por su alcance mediático como por el nivel de identificación que generan entre sus seguidores y sus participantes.

“Influye considerablemente. Influyen de manera impactante. La elevada cantidad de seguidores diarios de estos streaming, así como sus repercusiones mediáticas, así lo confirman”, agregó.

El profesor meritísimo de la UASD recordó que la sociedad dominicana enfrenta tensiones sociales, vacíos emocionales y frustraciones que, en parte, explican la enorme acogida de estos formatos.

Incluso citó estudios que estiman que “en el país hay un 20 % de la población con problemas de trastornos mentales”, lo que hace que muchas personas busquen en el entretenimiento una vía de escape o alivio.

“Los productores de La Casa de Alofoke y La Mansión de Luinny saben que, dado el bajo nivel educativo en nuestra sociedad, a muchas personas les encantan los dramas, las ocurrencias y las jocosidades cherchosas, y en base a esto producen televisión”, puntualizó.