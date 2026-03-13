¿Quieres salir en la película sobre Bad Bunny? Aquí los detalles del casting

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La producción de “Porto Rico”, película dirigida por el cantante Residente y protagonizado por Bad Bunny, iniciará su proceso de selección de talento para el proyecto que comenzaría a rodar este año en República Dominicana.

La agencia de “casting” VHO Casting compartió el anuncio desde su página de Instagram, donde indicaron encontrarse en “la búsqueda inicial de talento masculino”.

La convocatoria está dirigida a adolescentes y hombres entre 12 y 30 años residentes en República Dominicana o Puerto Rico.

Según la producción, pueden aplicar personas con o sin experiencia en actuación, como parte de una primera etapa destinada a descubrir nuevos talentos.

¿Cómo aplicar?

Requisitos

Si cumples con los criterios de edad, 12 a 25 años, género Masculino y lugar de residencia República Dominicana, envía un email a: vhocastinglatino@gmail.com

Información y documentos que debes enviar:

• Nombre

• Edad

• Teléfono

• Identificación

• Ciudad de residencia

• Fotos de rostro y cuerpo

Asunto del Email: Nombre / Edad / Ciudad

Ejemplo: Juan Doe / 17 años / Santiago

¿Cómo deben ser las fotos?

Fotos

Fotos recientes. Tu rostro y cuerpo deben verse claramente, sin ediciones ni filtros.

Recomendaciones:

• No lentes

• No sombreros

• No selfies o fotos en grupo

• No fotos en blanco y negro

Antes de enviar el email asegúrate:

Email

• La dirección es correcta.

• Escribiste correctamente el asunto.

• Escribiste todos los datos que se solicitan.

• Adjuntaste las 2 fotos que se solicitan.

En el caso de menores de edad, la solicitud debe ser enviada por un padre o tutor.

¿Qué esperar?

Esta es una búsqueda inicial de talento como parte de un proceso de selección para el proyecto.

Las personas que cumplan con el perfil serán contactadas para agendar una primera prueba presencial durante la próxima semana.