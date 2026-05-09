Ramón Orlando responde a críticas y reafirma el respaldo del pueblo a “Ramón Orlando y Sus Amigos

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Lo que comenzó como un sueño trabajado durante más de dos años, hoy se ha convertido en uno de los eventos más comentados del entretenimiento dominicano. El concierto “Ramón Orlando y Sus Amigos”, pautado para el próximo 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, continúa generando conversación nacional, despertando entusiasmo en el público y provocando intensos debates en plataformas digitales y medios de comunicación.

La producción, encabezada por el maestro Ramón Orlando y René Brea en la producción general, ha tomado un impulso significativo en las últimas semanas, logrando un notable crecimiento en la venta de boletas y una fuerte atención mediática, algo que incluso ha sorprendido a sectores vinculados a la industria del espectáculo. El reconocido productor Baruc Berroa tendrá a cargo una participación especial junto a los artistas cristianos. La primera ya anunciada es Marta Candela.

Sin embargo, el evento también ha estado rodeado de comentarios escépticos y críticas públicas. Uno de los momentos más virales surgió luego de declaraciones del comunicador conocido como “La Tata”, quien cuestionó la realización de un espectáculo de esta magnitud en el Olímpico y puso en duda el respaldo del público dominicano hacia un evento de artistas nacionales.

Ante esto, Ramón Orlando ha mantenido una postura firme y optimista.

“Este no es un evento mío solamente. Este es un evento del pueblo dominicano, de nuestra música y de nuestra identidad”, ha expresado el maestro en distintas entrevistas.

El icónico artista y productor aseguró además que el espectáculo reunirá exponentes de distintos géneros musicales, incluyendo merengue, salsa, bachata, balada y merengue urbano, convirtiéndose en una celebración de la dominicanidad y de varias generaciones de artistas que han marcado la historia musical del país.

“Ramón Orlando y Sus Amigos” contará con más de 40 artistas invitados, muchos de los cuales han interpretado composiciones escritas o producidas por el propio maestro a lo largo de su carrera. Figuras como Milly Quezada, Sergio Vargas, Fernando Villalona y Los Hermanos Rosario forman parte del legado musical conectado a las composiciones y arreglos de Ramón Orlando, considerado por muchos como uno de los escritores y arreglistas más importantes de la música dominicana.

En medio de la expectativa, también han surgido rumores sobre posibles invitados internacionales y apariciones sorpresas de grandes figuras de la música latina, aumentando aún más la conversación alrededor del concierto.

Otro de los temas que ha llamado la atención del público es la insistencia de la prensa en conocer si artistas como Juan Luis Guerra y Anthony Santos participarán en el espectáculo, debido a la estrecha relación musical e histórica que ambos han tenido con Ramón Orlando a través de composiciones, arreglos y colaboraciones memorables.

Lejos de alimentar controversias, el maestro ha reiterado que su enfoque está centrado en celebrar la música dominicana y ofrecer una noche histórica para el país.

Con una producción ambiciosa, una cartelera sin precedentes y el respaldo creciente del público, “Ramón Orlando y Sus Amigos” promete convertirse en uno de los eventos más importantes del año y en una verdadera celebración del talento dominicano.